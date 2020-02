Casper Ruud écrit l’histoire comme le premier Norvégien avec le titre ATP

Il y a un an, Casper Ruud occupait la 135e position sur la liste ATP, espérant une percée dans le reste de la saison et désireux de suivre les traces de son père. Terminant l’année précédente juste à l’extérieur du top 50, Casper a remporté sept matchs sur dix jusqu’à présent en 2020, remportant le premier titre ATP à Buenos Aires pour écrire l’histoire du tennis de son pays, devenant le premier joueur norvégien avec un trophée ATP et passant la meilleure position de classement de son père Christian, classé 34e lundi.

Dans le match pour le titre en Argentine, Casper a battu un perdant chanceux Pedro Sousa 6-1, 6-4 en 70 minutes, devenant le plus jeune champion de Buenos Aires et contrôlant le rythme du début à la fin pour soulever le trophée lors de sa deuxième finale ATP, perdre le précédent à Houston l’an dernier.

En route vers Buenos Aires avec 12 victoires ATP sous son meilleur jour, Sousa a atteint le tableau principal après le retrait de Cristian Garin, marquant trois victoires et avançant en finale lorsque Diego Schwartzman s’est retiré avant leur affrontement en demi-finale après une rencontre de quart de finale de marathon.

Pourtant, les Portugais n’avaient aucune chance contre le jeune qui était au bord de la défaite contre Juan Ignacio Londero en demi-finale, Ruud perdant 11 points en neuf matchs de service, ne faisant jamais face à un point de rupture et augmentant la pression de l’autre côté de la net.

D’autre part, Casper a saisi 43% des points de retour, offrant trois pauses sur quatre chances de franchir la ligne d’arrivée avec style et de célébrer la couronne de jalons. Ruud a tenu à 15 dans le premier match et a pris une pause dans le tout suivant lorsque Sousa a pulvérisé une erreur de coup droit, créant le meilleur départ possible et créant un élan pour le reste de la rencontre.

Deux prises confortables ont poussé le Norvégien 4-1 devant, décrochant un vainqueur du coup droit pour ouvrir un avantage de 5-1 et sécuriser le premier match avec une prise amoureuse pour un 6-1 en 33 minutes. Pedro a frappé une double faute pour perdre le service dans le premier jeu du deuxième set, permettant à Ruud de le garder jusqu’à la fin et d’émerger au sommet après avoir forcé une erreur de son adversaire lors du dixième match pour conclure une semaine parfaite et passer à Rio de Janeiro où il était demi-finaliste il y a trois ans à l’âge de 18 ans.