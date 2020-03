Casper Ruud fait l’éloge de Thiago Seyboth Wild après la finale de Santiago

La tête de série n ° 2, Casper Ruud, n’a pas été trop dure avec lui-même après avoir échoué à remporter le premier ATP Santiago malgré son statut de favori en finale. Ruud, qui a récemment remporté l’Open d’Argentine à Buenos Aires, a été bouleversé lors de la finale de Santiago par le joker brésilien Thiago Seyboth Wild.

Seyboth Wild, qui était classé n ° 182 au monde la semaine dernière, a remporté une victoire 7-5 4-6 6-3 contre Ruud lors de la finale de Santiago pour remporter son premier titre ATP. En route pour gagner Santiago, le Brésilien de 19 ans a également battu Facundo Bagnis, Juan Ignacio Londero et Renzo Olivo tandis que Cristian Garin a pris sa retraite en milieu de match lors de leur affrontement en quart de finale.

“Il a joué au tennis incroyable toute la semaine. Je ne peux pas être trop bouleversé par ma perte”, a déclaré Ruud à propos de Seyboth Wild, via le circuit ATP. “Il a prouvé qu’il méritait son caractère générique et a très bien pris soin de son opportunité. Même si je ne suis pas moi-même expérimenté, je peux voir qu’il sera là pendant encore de nombreuses années. J’espère que nous pourrons jouer beaucoup plus de finales ensemble dans l’avenir.”