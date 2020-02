Casper Ruud: “Je veux terminer la tournée sud-américaine avec le titre au Chili”

Le joueur de tennis norvégien Casper Ruud Il effectue une magnifique tournée sud-américaine sur terre battue, obtenant jusqu’à présent le titre à Buenos Aires et atteignant les demi-finales à Santiago du Chili. Après sa victoire contre Federico Delbonis, le Norvégien s’est exprimé lors d’une conférence de presse: “Ce fut un match très difficile contre un grand rival comme Delbonis. C’est un joueur magnifique et sur terre battue, il joue généralement à un grand niveau. J’ai dû prendre mon meilleur tennis pour pouvoir remporter la victoire et atteindre les demi-finales. Je suis venu ici pour remporter le titre et le Chili est un endroit idéal pour terminer la tournée de la meilleure façon possible “, a déclaré Ruud dans des déclarations recueillies sur le site officiel de l’ATP.

