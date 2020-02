Casper Ruud saisit son moment

Il y a moins d’une heure, Juan Ignacio Londero dominé le tableau de bord avant Casper Ruud 6-4, 5-4 et le service, peu de gens auraient parié que la finale de cette année dans le ATP 250 de Buenos Aires Je n’aurais pas de présence locale. Cependant, le tennis élimine parfois les démons que nous portons à l’intérieur et l’Argentin, après avoir laissé ce jeu s’échapper, a disparu. Non seulement il a perdu ce set, mais il a fini par se blesser dans le troisième pour tomber 4-6, 7-5 et 6-1. Pas en avant du joueur norvégien qui se battra pour le titre contre le portugais Pedro Sousa. Ce n’était définitivement pas la finale attendue.

