Casper Ruud se débarrasse des éloges de Rafael Nadal

Lorsque vous vous y attendez le moins, c’est généralement le moment où les meilleurs résultats sont obtenus, mais pour cela, vous devez avoir travaillé très dur et faire preuve d’une grande ténacité. Joueur de tennis norvégien Casper Ruud Il a réussi à égaler la marque de son père Christian, devenant les meilleurs joueurs norvégiens de l’histoire du tennis. Après avoir essayé au cours des dernières saisons, il semble que les bons résultats aient atteint celui de Casper, atteignant le tournoi de Buenos Aires et atteignant le top 40 pour la première fois.

Le joueur norvégien a avoué qu’il n’avait pas eu d’enfance comme le reste de ses amis, car il préférait le tennis à l’amusement: “Dans mon pays comme dans le reste du monde, à 15 ou 16 ans, les jeunes partent pour célébrer certaines choses avec ses amis, mais dans mon cas, je ne l’ai jamais fait. Je n’ai jamais bu d’alcool, depuis que j’ai décidé d’avoir une vie saine depuis mon enfance. En Norvège, il est très courant chaque week-end d’aller dans des cabanes ou des maisons d’été pour passer du temps avec amis, mais j’ai quand même passé beaucoup de temps sur un court de tennis avec mon père pour continuer à grandir en tant que joueur professionnel “, a-t-il déclaré dans des mots recueillis par le site officiel de l’ATP.

Pour Casper Ruud, son père était sa grande idole, car il était jusque-là le meilleur joueur de tennis norvégien: “Mon père Christian a été celui qui a placé la Norvège sur la carte du monde du tennis, atteignant le top 40. Nous nous sommes entraînés sur un terrain que nous avions dans le jardin et dès mon plus jeune âge, j’ai commencé à inculquer les valeurs du tennis. Avant de commencer à jouer au tennis, j’ai essayé d’autres sports, mais ils ne m’ont pas comblé de la même manière, et c’est quand j’avais 12 ans que j’ai décidé de jouer au tennis et suivez les traces de mon père. “

Le joueur de tennis norvégien est un habitué de la Rafael Nadal Academy: “J’admire beaucoup Rafa. C’est une personne avec de très bonnes valeurs, très combattant et surtout très humble. Il est impossible d’être comme Nadal, mais s’entraîner avec lui un jour, Je ramasse des choses pour pouvoir les adapter à mon style de jeu. En plus de Rafa, j’aime apprendre d’autres joueurs de tennis comme Federer ou Djokovic, mais il est impossible d’avoir son jeu. Chaque joueur de tennis a son propre style de jeu. “

Pour conclure, Casper Ruud a reconnu qu’en dépit de surmonter les obstacles, il veut toujours continuer à réaliser de grandes choses: “Le tennis est un sport très compliqué. Chaque match est un monde, et aujourd’hui vous pouvez remporter une victoire mais le lendemain, vous en avez un autre totalement nouveau. Vous pouvez gagner ou perdre. Si vous perdez, vous vous sentez déçu, mais vous savez que la semaine prochaine, vous avez une nouvelle opportunité de pouvoir obtenir de bons résultats. C’est un sport unique “, a-t-il conclu.

