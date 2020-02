Les fans de l’ATP Argentina Open ont été déçus par les résultats de samedi à Buenos Aires, sur et hors du terrain. La tête de série # 8 Casper Ruud a battu l’Argentin Juan Ignacio Londero en première demi-finale. L’Argentin de premier plan Diego Schwartzman s’est blessé à l’aine lors de son match de quart de finale. Après l’avoir testé le matin, il a dû se retirer de la deuxième demi-finale, envoyant le perdant chanceux Pedro Sousa en finale. Buenos Aires a eu une foule excitante toute la semaine, et la finale ne devrait pas décevoir même sans joueurs locaux.

Prévision finale de l’ATP Argentine Open

Casper Ruud vs Pedro Sousa

Tête à tête: 1-0 Sousa

Casper Ruud et Pedro Sousa se rencontrent dans une finale improbable. C’est leur deuxième rencontre, toutes les deux en finale. Le premier est venu au Braga Challenger 2018, remporté en trois sets par Sousa contre un Ruud de 19 ans. C’est la première finale de Sousa au niveau de la tournée et la deuxième de Ruud. Ruud a atteint la finale à Houston l’année dernière, où il a perdu une bataille incroyablement serrée en trois sets face à Christian Garin. Ruud est 1-3 en finale, y compris les Challengers, tandis que Sousa a un impressionnant sept titres Challenger en plus de six finalistes, tous sur terre battue. Sousa est un vétéran de la tournée Challenger, tandis que Ruud y a passé un temps limité en raison de ses bons résultats à un jeune âge lui permettant de jouer un calendrier principalement ATP. Ruud a un peu plus à jouer que le titre. Avec une victoire, il atteindra un rang élevé en carrière de # 37. Cela ferait de lui le Norvégien le mieux classé de l’histoire, un titre détenu auparavant par son père Christian.

Ruud a pointé du doigt cette semaine. N’ayant pas joué depuis l’Open d’Australie, il est entré avec de nouvelles jambes et a profité de son repos supplémentaire. Il n’a pas perdu un set lors de ses trois premiers matches, perdant seulement trois matchs ou moins en tout sauf un des six sets qu’il a disputés. Juan Ignacio Londero s’est avéré un formidable adversaire en demi-finale après avoir remporté le premier set, mais après deux sets compétitifs, Ruud s’est éloigné et a remporté le score décisif 6-1. Sousa a bien joué mais a bénéficié de plusieurs pauses chanceuses. Il a gagné un perdant chanceux en raison d’un retrait de blessure, et il a été particulièrement chanceux car en raison de la perte de six des huit têtes de série du tableau de qualification au premier tour, il était le jeu le plus élevé à perdre lors du tour de qualification final. Il a également évité la tête de série Diego Schwartzman en demi-finale, après que l’Argentin ait dû se retirer en raison d’une blessure à l’aine. À son actif, il a connu un excellent quart de finale contre le très talentueux Brésilien Thiago Monteiro, le battant en deux sets.

Le match est intrigant entre les deux, mais Ruud a un avantage significatif. Sousa n’a affronté personne cette semaine avec la capacité de tir de Ruud, ainsi que son jeu de terrain en terre battue. Sousa a déjà perdu une fois cette semaine à Buenos Aires, tandis que Ruud n’a perdu qu’un set toute la semaine. Ruud sera le test le plus difficile pour Sousa ici, et Sousa n’aura pas tout à fait assez pour vaincre le tir norvégien pour son premier titre ATP en carrière.

Prédiction: Ruud en 2

