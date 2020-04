Caty McNally à la rencontre de Roger Federer: il était vraiment cool

L’ascension de l’Américaine Caty McNally dit que la légende du tennis suisse Roger Federer était très terre-à-terre et décontractée lors de leur rencontre à Cincinnati. N ° 124 mondial en simple, McNally parlait à l’ancienne n ° 1 mondiale Lindsay Davenport lors d’une session Instagram Live.

McNally a déclaré que Federer, malgré toutes ses réalisations, est apparu comme n’importe quel autre gars. “J’ai dû rencontrer Roger à quelques reprises. Une fois, nous avons parlé pendant 10 minutes. C’était vraiment cool. Nous avons parlé de Cincinnati et de quelques-uns des endroits autour de Cincinnati où il est allé, donc il était vraiment cool.

C’était juste bizarre, comme, juste quand vous voyez quelqu’un comme ça et qu’il a autant d’accomplissements, vous savez qu’il est comme n’importe quel autre gars ». McNally a également atteint le Top 40 en double où elle a déjà remporté 2 titres en double WTA avec son compatriote américain Coco Gauff.

«Coco et moi avons évidemment une très bonne amitié en dehors du terrain, ce qui, je pense, nous permet de jouer si bien sur le terrain. On s’amuse tellement et je pense que c’est ce que les fans et tout le monde voient ».

L’un des autres moments forts de la jeune carrière de 18 ans a été de jouer 23 fois champion du Grand Chelem Serena Williams à l’US Open l’année dernière. «C’était fou. Je savais que dans mon match de premier tour, je jouais [Timea] Bacsinszky, et juste quand j’ai gagné le match, je savais que je jouerais le vainqueur de Serena ou [Maria] Sharapova et ils étaient sur Ashe à ce moment-là.

Alors, quand j’ai su que Serena avait gagné, j’étais juste un peu… c’était juste fou que j’allais la jouer ensuite. Avec le recul, il n’y a que de bons souvenirs, même si j’ai perdu le match. Juste des vibrations positives et de bonnes choses à en retirer ».