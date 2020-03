Caty McNally fait don d’une raquette de tennis signée pour lever des fonds pour l’épidémie de COVID-19

Tennis – L’adolescente américaine Caty McNally a fait don d’une raquette de tennis signée pour lever des fonds pour la pandémie de COVID-19. Le joueur de 18 ans est le deuxième joueur de tennis à collecter des fonds pour la cause après que l’américaine de 16 ans, Coco Gauff, qui est le partenaire de McNally en double, a commencé une page Facebook pour collecter des fonds pour la pandémie.

McNally a tweeté: “Pendant cette période difficile, je redonne en faisant don d’une raquette de tennis signée à https://t.co/TQsyaFvjQ2. Vous pouvez faire un don en cliquant sur le lien ci-dessous pour avoir une chance de gagner et tous les profits iront directement à la Fonds de réponse COVID-19 du CDP #StrongerTogether pic.twitter.com/0lWlh3b6Q0.

Mes amis athlètes! Vous pouvez également participer. Tout ce que vous avez à faire est de me laisser un commentaire avec un élément signé que vous aimeriez faire don d’Instagram — L’HISTOIRE est tout à fait bien: pour redonner pendant cette période difficile, je donne un article signé [enter item] à https://t.co/1fqkcfOfcC “McNally, 18 ans, est championne du double junior de l’Open de France 2018 et vice-championne simple féminine de l’Open de France 2018 et championne du double junior de l’US Open.

Elle a remporté deux titres en double sur le circuit WTA, ainsi que deux titres en simple et cinq titres en double sur le circuit féminin de l’ITF. Elle est actuellement classée n ° 124 au classement simple (son plus haut étant n ° 105 en septembre 2019) et meilleur n ° de carrière

38 au classement du double.

