Le joueur de tennis Dani Caverzaschi Il a été l’un des derniers à apprécier la décision du CIO de reporter les Jeux Olympiques. Comment pourrait-il en être autrement, l’Espagnol, à travers une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, a accepté et en faveur du report des Jeux: “Cela me semble une décision très compréhensible, en ce moment la priorité en est une autre, nous avons changé la puce et nous devons nous battre, les dépôts passent à l’arrière-plan “.

