«Ce fut de loin mon meilleur match du tournoi»

N ° mondial 1 Rafael Nadal passe pour la quatrième fois à l’Open d’Australie pour la 13e fois, battant Pablo Carreno Busta 6-1, 6-2, 6-4 en une heure et 38 minutes. Luttant un peu contre Federico Delbonis au tour précédent, Nadal a beaucoup mieux joué aujourd’hui sur une Rod Laver Arena ensoleillée, contrôlant le rythme du début à la fin et se qualifiant pour les 16 derniers matchs pour correspondre à ce que Roger Federer et Novak Djokovic ont fait vendredi.

Le champion de 2009 n’a perdu que dix points derrière le tir initial, ne faisant jamais face à un point de rupture et augmentant la pression de l’autre côté du filet après avoir produit 42 vainqueurs et seulement sept erreurs directes! Comme prévu, Carreno Busta n’a pas pu suivre ces chiffres, luttant au deuxième service et se cassant cinq fois sur dix opportunités données à Rafa, malgré quelques prises confortables dans les sets deux et trois.

Satisfait de sa performance, Nadal a décrit la victoire comme sa meilleure du tournoi à ce jour, satisfait de la façon dont son service et son coup droit ont fonctionné et espérant plus de la même chose contre Nick Kyrgios ou Karen Khachanov au tour suivant. .

Expliquant à quel point il était difficile de terminer la saison précédente lors des finales ATP et des finales de la Coupe Davis avant de lancer le nouveau à la Coupe ATP, Rafa a hâte de s’améliorer à chaque match ici à Melbourne et d’aller aussi loin que possible.

“Aujourd’hui, j’ai joué le meilleur match du tournoi jusqu’à présent, sans aucun doute; c’est une chose très positive, de pouvoir m’améliorer un peu chaque jour. Je suis super content mais je suis aussi désolé pour Pablo; il est un bon ami à moi, je lui souhaite tout le meilleur pour le reste de la saison.

Nous sommes des professionnels et nous faisons tous de notre mieux, même si nous venons du même pays et que nous nous connaissons depuis des années. Lorsque les conditions sont un peu plus chaudes, le rebond est plus élevé et le ballon vole plus vite là-bas, ce qui aide mon jeu.

Aujourd’hui, j’ai bien servi et produit de bons coups droits sur toute la ligne, un coup clé pour moi. Les préparatifs de l’Open d’Australie de cette année ont été différents de ceux des années précédentes, avec les finales de l’ATP, les finales de la Coupe Davis et la Coupe de l’ATP dans des semaines presque consécutives; toujours, je suis ici, toujours en train de me battre sur ce stade incroyable devant la foule de soutien qui m’encourage toujours. Comme je l’ai dit, l’objectif est de s’améliorer à chaque match et j’ai fait un autre pas en avant. ”