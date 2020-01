«Ce fut un gros problème pour moi de battre le record de Pete Sampras»

Après sa 21e couronne majeure à l’Open d’Australie en quelques semaines, Roger Federer a relancé le moment où il a attrapé et dépassé le record de Pete Sampras, devenant le joueur le plus titré lors des tournois de tennis les plus importants.

Le Suisse a admis qu’il se sentait bien de se placer devant l’Américain et d’ajouter autant de titres que possible au cours des dix dernières années, toujours devant ses plus proches rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic. La première couronne majeure de Federer est arrivée à Wimbledon 2003, en attachant 15 de plus au cours des sept prochaines années pour se classer à 16 après l’Open d’Australie 2010 et il semble bon de rester le leader du peloton pour de bon.

En six ans entre 2004 et 2009, Federer a remporté 14 trophées majeurs, dépassant Pete Sampras après cette épique finale de Wimbledon 2009 et en remportant un autre à l’Open d’Australie au début de la saison suivante. Entre Roland Garros 2010 et l’US Open 2016, la star suisse n’a réussi à célébrer qu’un seul Grand Chelem (Wimbledon 2012), permettant à Nadal et Djokovic de combler le déficit de la décennie précédente mais en restant devant eux grâce à des titres tardifs en Melbourne en 2017 et 2018.

Djokovic et Nadal ont remporté les quatre couronnes en 2019 et Nadal a au moins une chance d’attraper les Suisses dans la saison qui nous attend, ce qui est parfaitement bien pour Roger également, louant ses plus grands rivaux mais se sentant confiant quant à ses chances de gagner plus de Majors dans les deux prochaines années.

“Bien sûr, à l’époque, c’était un gros problème pour moi d’égaler ou de battre le record de Pete Sampras. Depuis, il s’agit d’ajouter ce que je peux à ce décompte mais j’aime le tennis, j’aime beaucoup. Je j’espère pouvoir jouer encore un peu plus longtemps et si je peux ajouter plus de tournois du Grand Chelem ce serait génial. Pourtant, ce n’est pas une tentative de repousser les autres; si Novak Djokovic et Rafael Nadal me dépassent, c’est ok ”