Ce fut un honneur de jouer contre Rafael Nadal

Taylor Fritz, 22 ans, a tiré des points positifs de sa campagne à Acapulco après avoir failli tout gagner car il a insisté sur le fait que c’était un honneur de jouer contre le numéro 2 mondial Rafael Nadal. Fritz, classé n ° 35 mondial, n’avait aucune chance contre Nadal lors de sa première finale à Acapulco alors que l’Espagnol tête de série l’emportait 6-3 6-2.

C’était la première rencontre entre Fritz, 22 ans, et Nadal, 33 ans. L’Américain a maintenant joué au moins une fois contre chaque membre du groupe des Trois Grands – qui comprend également le numéro un mondial Novak Djokovic et le record du champion du Grand Chelem, Roger Federer.

“Vous souhaitez toujours pouvoir gagner, mais je dois encore retirer les points positifs de cette semaine. C’était un honneur de monter sur le terrain avec Rafa. J’ai joué avec Roger et Novak, les deux autres personnes que j’ai regardées quand j’étais Pour jouer avec Rafa, que j’ai regardé depuis que je suis enfant, c’est assez fou quand on prend du recul, “a déclaré Fritz après avoir perdu la finale d’Acapulco, via le circuit ATP.