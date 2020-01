«Ce fut un honneur de partager la cour avec Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic»

Ancien no du monde. 37 ans et vainqueur de deux titres ATP à Bastad à Oeiras, Carlos Berlocq a décidé de terminer sa carrière fin 2019 à l’âge de 36 ans. Ne marquant que trois victoires au tableau principal, la légende du Challenger ne pouvait pas rivaliser au niveau qu’il avait au cours des années précédentes, en raccrochant sa raquette mais en restant impliqué dans le tennis après être devenu entraîneur d’Agustin Velotti.

Vainqueur de 350 matchs Challenger et de 19 titres en 33 finales, Berlocq a été l’un des broyeurs les plus reconnus sur le terrain, jouant de nombreuses rencontres épiques au fil des ans et affrontant les rivaux du top 20 50 fois en plus d’une décennie.

Carlos a eu l’occasion de partager la cour avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, jouant des affrontements divertissants contre trois légendes et les félicitant tous, à la fois dans la façon dont ils ont agi au cours des 15 dernières années et pour tout ce qu’ils ont accompli.

Berlocq a déclaré que c’était un privilège de les affronter tous, soulignant Rafael Nadal comme son favori pour terminer la carrière avec le plus de majors mais en répétant qu’ils méritaient tous d’être dans la course GOAT. “Peu importe qui se retrouvera avec le plus de titres majeurs, ce fut un honneur de voir Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sur le terrain en même temps.

C’est extraordinaire d’avoir trois meilleurs joueurs de l’histoire face à face tout au long d’une carrière et j’ai le privilège d’avoir joué contre eux tous. J’aimerais voir Rafael Nadal comme le joueur avec le plus de titres majeurs, j’ai une affection particulière pour lui; en même temps, j’enlève mon chapeau pour tous les trois, j’ai vécu avec eux sur le circuit et ce sont des gens très simples et respectueux, de vrais modèles avec des styles différents. Seul le temps nous dira qui finira avec plus de titres. ”