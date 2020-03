«Ce fut un tel soulagement à la fin, j’ai dû pleurer»

En février 2001, Roger Federer a connu l’un des mois les plus importants de son début de carrière, remportant le premier titre d’une carrière à Milan pour un coup de pouce massif avant la Coupe Davis de la semaine prochaine, où la Suisse a accueilli les États-Unis dans la ville natale de Roger, Bâle.

Sans Pete Sampras ou Andre Agassi dans l’équipe américaine, Federer a battu Todd Martin en quatre sets vendredi avant de monter sur le court en double également avec Lorenzo Manta, délivrant le deuxième point pour son pays le 10 février grâce à un 6 -4, 6-2, 7-5 triomphent de Jan-Michael Gambill et Justin Gimelstob qui ont maintenu la Suisse 2-1 devant.

Le 11 février, un adolescent a battu Jan-Michael Gambill 7-5, 6-2, 4-6, 6-2 en trois heures pour sceller l’accord pour son pays, devenant ainsi le septième joueur de l’histoire de la Coupe Davis avec seulement trois victoires sur les États-Unis, détenteurs du record, dans la même égalité, rejoignant Laurie Doherty (1903), Henri Cochet (1928), Frank Sedgman (1951), Neale Fraser (1959), Nicola Pietrangeli (1961) et Raul Ramirez (1975) sur la liste exclusive.

Jouant avec un motif et un désir supplémentaires, Roger a repoussé trois points de set à 4-5 lors du premier match, brisant Gambill lors du prochain match et conservant l’amour pour un 7-5 et un énorme élan avant les sets restants. Federer a encore mieux joué dans le deuxième set pour ouvrir un énorme avantage, perdant un peu de terrain dans le troisième avant de revenir à son meilleur niveau avec une pause dans le troisième match du quatrième set, contrôlant le rythme à la fin et le prenant 6 -2 pour sceller l’accord et pousser la Suisse en quart de finale du Groupe mondial.

“Je ne sais pas; ce fut un excellent match aujourd’hui. Je jouais bien, je veux dire, mais pas incroyablement, essayant de briser le rythme du rival et de le faire jouer mal. Mes jambes me faisaient mal mais je me battais; c’était tellement soulagement à la fin.

J’ai dû pleurer. C’était un sentiment tellement agréable que je n’avais jamais ressenti auparavant. J’ai commencé à ressentir des problèmes de jambe gauche dès le premier set. Je me disais: “Qu’est-ce que c’est maintenant?” C’était probablement à cause de la semaine dernière et de toute la pression ce week-end et lors des deux matchs précédents.

Pourtant, je n’ai jamais pensé que ça allait me déranger; J’avais l’impression que c’était mieux dans les troisième et quatrième sets. J’ai déjà eu des douleurs musculaires hier, et c’est probablement une combinaison de tout. Mon jeu total a été bon pour tout le week-end; Je ne peux pas me plaindre.

Je sers bien et je me sens bien depuis le départ, en restant concentré malgré la fatigue, ce qui n’était pas toujours le cas par le passé. La foule était également derrière moi; cela a aussi beaucoup aidé. Il est si difficile d’expliquer les sentiments qui vous traversent la tête.

C’était juste un soulagement total, un bonheur total à la fois; J’étais tellement heureux pour l’équipe, heureux pour la Suisse de battre un si grand pays. Je suis content de ma performance tout le week-end. Je pense que je peux mieux jouer sur cette surface.

Peut-être que cela a quelque chose à voir avec les balles parce que je pense généralement que je peux frapper plus de gagnants de la ligne de base; les balles étaient assez lourdes, pensai-je. J’ai joué Jan-Michael à la Hopman Cup et je ne pouvais pas virer beaucoup plus de gagnants de la ligne de base dans ces conditions intérieures rapides; c’était presque impossible.

Je voudrais toujours jouer Pete Sampras; Je ne l’ai jamais joué. Il était mon idole quand j’étais jeune et je veux jouer des gars comme eux chaque semaine, bien qu’ils ne jouent pas les mêmes semaines que moi. Ce serait bien de défier régulièrement les meilleurs joueurs et si je continue à bien jouer, je vais y arriver. ”