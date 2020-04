«Ce fut une excellente semaine pour moi à Sopot, remportant le premier titre»

Rafael Nadal, âgé de 18 ans, a perdu en deux sets contre Andy Roddick au deuxième tour de l’US Open 2004, ne se sentant pas bien sur le terrain et incapable de lutter contre l’adversaire mieux classé devant ses fans. Nadal est venu à New York après avoir remporté le premier titre ATP à Sopot quelques semaines plus tôt, réalisant le meilleur retour possible après une blessure à la cheville qui l’a écarté de Roland Garros et de Wimbledon.

Rafa avait stupéfait le monde non. 1 Roger Federer à Miami avant de subir cette blessure contre Richard Gasquet à Estoril, en restant à l’écart du terrain jusqu’à Bastad en juillet et en reconstruisant lentement la forme. Après une défaite précoce à Cincinnati, Nadal a décidé de retourner en Europe sur son terre battue bien-aimée, participant à une épreuve ATP 250 faible à Sopot.

Face à un seul joueur du top 100, Rafa a vaincu les cinq rivaux en deux sets pour soulever la première couronne ATP le 15 août, devenant ainsi le plus jeune champion du Tour depuis Lleyton Hewitt à Adélaïde début 1998!

L’obstacle le plus important de Nadal en termes de classement était Victor Hanescu au premier tour et un adolescent a remporté celui-ci 6-4, 6-4 en 80 minutes, brisant le Roumain trois fois pour réserver la place au deuxième tour. Là, il a évincé Arnaud Di Pasquale pour la place déjà dans le cinquième quart de finale ATP de la saison.

Au lieu de vendredi, la pluie a poussé son affrontement en quart de finale avec Franco Squillari samedi, brisant l’adversaire à quatre reprises pour forger un triomphe 6-3, 6-4 et rester sur la course au titre. Plus tard dans la journée, un ancien champion de Rome et de Barcelone Felix Mantilla attendait en demi-finale et Rafa a dominé le compatriote plus expérimenté 7-5, 6-1, prenant un premier set serré et dominant dans le second après avoir créé 14 chances de pause au total.

Comme si cela ne suffisait pas, Nadal a également disputé la demi-finale de double avec Alberto Martin, s’inclinant en deux sets serrés face à Martin Garcia et Sebastian Prieto, terminant les fonctions de samedi et se préparant pour une grande journée dimanche!

Jose Acasuso s’est tenu entre Rafa et son premier titre ATP et le jeune Espagnol a célébré une victoire 6-3, 6-4 en une heure et 36 minutes, dans une bataille serrée avec pas moins de 25 chances de coupure au total! À la manière de champions plus expérimentés, Nadal a repoussé 11 des 12 opportunités offertes à Acasuso et l’a brisé trois fois sur 13 possibilités pour décrocher la victoire en deux sets et soulever le premier trophée ATP à l’âge de 18 ans.

La première pause s’est produite lors du huitième match lorsque Nadal a avancé de 5-3 avant de fermer le set avec une prise quelques minutes plus tard, prenant l’élan avant le set numéro deux. Deux pauses de service ont suffi à l’Espagnol pour décrocher 6-4 et sceller l’affaire, devenant ainsi le plus jeune champion de l’ATP en six ans et demi.

“J’aime l’événement à Sopot parce que j’y ai remporté le titre. Ce fut un grand tournoi pour moi et une semaine entière.”