«Ce fut une expérience agréable de participer à Wimbledon»

Commençant la saison juste à l’extérieur du top 200, Rafael Nadal, âgé de 16 ans, a déjà révélé tout son potentiel au cours des deux premiers mois de la saison. Le jeune a progressé dans quatre finales Challenger au cours des trois premiers mois, remportant le premier titre Barletta et remportant cinq victoires ATP sur terre battue à Monte-Carlo, Barcelone et Hambourg pour se retrouver dans le top 80.

Une blessure au coude a empêché Rafa de faire ses débuts à Roland-Garros en juin, évitant également les événements pré-Wimbledon avant d’entrer dans son premier Major au All England Club, juste après le 17e anniversaire. Au premier tour, Rafa a battu Mario Ancic en quatre sets, devenant l’un des plus jeunes joueurs avec une victoire à Wimbledon et rendant l’histoire encore meilleure après une victoire sur Lee Childs qui l’a propulsé au troisième tour.

Là, le monde non. Paradorn Srichaphan s’est avéré trop fort, évinçant Rafa 6-4, 6-4, 6-2 en un peu moins de deux heures. Rafa a pris deux pauses, mais a perdu le service six fois, créant une avance de 4-2 dans le deuxième set avant de perdre dix des 12 derniers matchs pour envoyer le rival dans les 16 derniers, terminant toujours sa première campagne à Wimbledon avec des vibrations positives.

“Ce fut une expérience agréable de participer au tableau principal à Wimbledon. C’est une nouvelle surface pour moi et cela vous fait réaliser que vous devez travailler sur des tirs qui ne sont pas si importants sur terre battue, comme servir. De plus, j’ai joué trois matchs sur un niveau élevé, ce qui m’aidera beaucoup dans le développement futur.

Je n’ai pas bien commencé aujourd’hui, je me suis cassé lors du premier match; ce n’est jamais un bon signe sur la surface la plus rapide. J’ai dû courir après le résultat et j’ai été victime de deux ruptures dans les dernières étapes de l’ouvreur avant de reculer d’une pause.

J’ai également eu la chance de niveler le score à 5-5 mais je ne l’ai pas fait. Dans le set numéro deux, j’étais 4-2, 30-0 avant de commencer à frapper les doubles fautes et à rater les tirs dans les moments cruciaux. Dans l’ensemble, ce fut un bon tournoi; J’ai gagné deux matchs sur gazon, la surface à laquelle je n’avais pas joué depuis un an, perdant face au non mondial.

11. Les jeunes joueurs sont impatients d’apprendre à concourir sur une surface rapide. Des gars comme David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano Lopez et Tommy Robredo sont déjà bons sur l’herbe, ils peuvent atteindre ces derniers tours ici à l’avenir. ”