“Ce fut une victoire très positive pour le groupe”

Rafa Nadal était très satisfait de sa performance contre Pablo Cuevas qui a vaincu avec un confort absolu (6-2 et 6-1), bien qu’il était plus respectueuxcto son prochain rival mercredi, l’équipe du Japon.

01/06/2020

À 19:33

CET

Sport.es

“Ce fut une victoire très positive”, a déclaré Nadal après son triomphe sur Cuevas.. «J’ai joué un match très solide, mon service a bien mieux fonctionné que le premier jour. Aussi Je pense que je suis retourné de bonnes balles par le bas, a commenté le manacorí.

“Je pense qu’en général, J’ai joué de très bons matchs, en changeant mieux la direction du ballon avec mon revers par rapport aux lignes, a déclaré Nadal.

Le Japon, rival le plus coriace

Concernant son duel contre le Japon ce mercredi, a déclaré que “ce sera un dur duel. Ils ont ajouté deux bonnes victoires et des résultats assez clairsce sera donc un défi et J’espère que nous sommes prêts à jouer au plus haut niveau dont nous avons besoin pour remporter la victoire, a déclaré l’Espagnol.

Pour sa part, Juan Bautista Agut, dans la lignée des mots de Nadal, Il a déclaré que «ce sera un duel beaucoup plus compliqué. Ils ont de très bons joueurs et ont montré un très bon tennis. Ce sera sûrement difficile, même si nous devons gagner si nous voulons être le premier groupe, a déclaré Bautista Agut.

Agut, dixième mondial, a montré un très bon niveau face à Franco Roncadelli, dépassé par un net 6-1 et 6-2, lors du premier match individuel. “C’était un bon match”, a-t-il déclaré. “Il n’est jamais facile d’affronter un joueur que vous ne connaissez pas. C’est bien de commencer la saison en remportant certains matchs de cette manière “, a-t-il déclaré.

