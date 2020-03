Ce jour-là: «Je suis évidemment dans la tête de Roger Federer»

Entré dans la saison au troisième rang, Roger Federer a lancé l’action en 2012 avec un retrait à Doha avant la défaite en demi-finale à l’Open d’Australie contre Rafael Nadal. John Isner a battu Roger sur terre battue en Suisse lors de la cravate de la Coupe Davis et les Suisses ont retrouvé la forme après cela, soulevant des trophées à Rotterdam et Dubaï pour reprendre le chemin de la victoire devant Indian Wells.

Federer remporterait également le titre dans le désert après avoir battu Juan Martin del Potro, Rafael Nadal et John Isner, mais il devait faire un arrêt rapide à New York avant cela, face à Andy Roddick dans le choc de l’exposition BNP Paribas Showdown au Madison Square Garden à devant la foule de 18 000 personnes.

Ce lundi-là, Andy Roddick a abandonné le top 30 pour la première fois depuis août 2001 mais il lui restait encore du bon tennis avant sa retraite à l’US Open six mois plus tard, battant Roger 7-5, 7-6. dans une excellente soirée pour tous les amateurs de tennis.

L’Américain a repoussé deux points de set dans le deuxième set tie-break pour l’emporter 9-7, scellant l’affaire en deux sets à peine quelques semaines avant de battre Roger au troisième tour à Miami, marquant la troisième victoire en 24 matchs contre le grand Suisse, le premier en quatre ans.

Après ce triomphe serré au Madison Square Garden, Roddick a plaisanté sur le fait que Roger n’avait aucune idée de comment jouer contre lui, affirmant qu’il est maintenant dans la tête de Roger malgré ce score terrible contre la star suisse. À un moment donné, Andy a même joué avec les gauchers et poussé ses manches pour amener Rafael Nadal au tribunal, remportant le point et célébrant avec la célèbre pompe à poing de l’Espagnol.

“Je suis évidemment dans la tête de Roger”, a plaisanté Roddick. “Il n’avait aucune idée de comment me jouer et j’en ai profité; toute la nuit m’a semblé surréaliste. Je pouvais sentir que Jeremy Lin voulait que je gagne ce soir; j’ai senti son énergie dans le bâtiment.”

Federer a déclaré: “J’ai adoré mon séjour au Madison Square Garden avec Pete et le faire ici avec Andy, l’un de mes plus grands rivaux, était génial. Nous avons eu de belles batailles dans de grands stades, et c’est l’un d’entre eux.”