“ Ce match n’était pas joli ”, admet Naomi Osaka après avoir organisé un éventuel affrontement à Coco Gauff

Naomi Osaka a surmonté un blip de mi-match pour réserver un match potentiel contre Coco Gauff à l’Open d’Australie, mais elle admet que son affrontement au deuxième tour était loin d’être agréable à l’œil.

Le champion en titre n’a eu besoin que de deux sets pour battre Saisai Zheng de Chine, mais ce n’était pas aussi simple que le score 6-2, 6-4.

La troisième tête de série a été brisée deux fois dans le deuxième set et s’est retrouvée 4-2 à un moment donné, mais elle s’est sortie des ennuis en remportant les quatre derniers matchs pour conclure la victoire en une heure et 20 minutes.

Osaka a perdu son sang-froid lorsqu’elle était derrière dans le deuxième set en jetant sa raquette au sol puis en la frappant.

“J’espère que vous aimez le tennis qui vient après mon match, parce que ce match n’était pas joli”, a-t-elle déclaré aux spectateurs de la Margaret Court Arena après le match.

Elle a ajouté plus tard: «Je me suis vraiment mise à feu quand elle avait 4-2 et les gens ont commencé à applaudir davantage… pour le drame. Je me plaignais ici et je jetais presque ma raquette là-bas, mais ça a marché.

“Je sais que j’ai déjà été dans cette position sur ce terrain auparavant, mais je ne voulais vraiment pas jouer un troisième set cette fois.”

Le joueur de 22 ans pourrait être placé pour une rencontre de troisième ronde à succès contre l’adolescente américaine Coco Gauff, qui affrontera Sorana Cirstea au deuxième tour.

L’an dernier, la vice-championne Petra Kvitova a également progressé lorsque la double gagnante de Wimbledon a battu l’Espagne Paula Badosa 7-5, 7-5.

