“Ce ne sera pas facile pour Amanda Anisimova” – Nick Kyrgios

La star du tennis australien Nick Kyrgios et Amanda Anisimova sont toutes prêtes à participer à l’épreuve de double mixte à l’Open d’Australie 2020. Cette paire unique a de nombreux fans excités.

Maintenant, Nick Kyrgios a commenté ce qu’il pense de faire équipe avec Anisimova lors de l’événement.

Qu’est-ce que Nick Kyrgios a dit?

Nick Kyrgios a révélé que pour lui, jouer des doubles mixtes était de s’amuser sur le terrain.

«Je veux juste sortir et m’amuser beaucoup. C’est une personne incroyable. J’ai hâte d’y aller et j’espère qu’elle a perdu le premier tour. Je sais que ce ne sera pas facile pour elle de participer au tournoi. »

Nick Kyrgios a exprimé l’espoir qu’il pourrait être une source de gaieté pour Anisimova qui ne passe pas un très bon moment. Elle a également dû endurer la douleur de discuter de son père décédé après une question insensible posée par un journaliste.

«J’espère que je pourrai la relever, apporter de bonnes vibrations. J’espère que nous pouvons bien faire. Je pense que nous pouvons. C’est une joueuse incroyable. J’attends ça avec impatience. Cela fait un mois et demi que j’en suis ravi. Je suis comme un petit enfant en ce moment. Je suis assez excité… Je deviens plus nerveux dans les matchs de double et tout ça parce que je ne veux laisser personne tomber. “

À qui la paire de Kyrgios et d’Anisimova sera-t-elle confrontée?

Kyrgios et Anisimova affronteront la paire de Monique Adamczak et David Vega Hernandez. La paire forme une équipe intéressante et apportera certainement plus de globes oculaires aux matchs de double mixte compte tenu de leur statut de star en simple.

Pour Anisimova, c’est l’occasion de mettre la simple déception derrière elle et de saisir l’opportunité en main. Avec un peu de chance, ils peuvent tous les deux s’entraider pour devenir de meilleurs joueurs.

Pensez-vous que Kyrgios et Anisimova peuvent progresser dans les doubles mixtes?