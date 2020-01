“Ce n’est jamais facile de jouer contre un joueur que vous n’avez jamais vu jouer”

Roberto Bautista Agut aide son Espagne lors de la première édition de l’ATP Cup à Perth. Le numéro 10 mondial a battu Franco Roncadelli de l’équipe d’Uruguay 6-1 6-2 lors du premier match en simple du groupe B. “C’était un bon match”, a déclaré Bautista Agut.

“Je pense qu’il n’est jamais facile de jouer contre un joueur que vous n’avez jamais vu jouer. Et c’était une bonne victoire à nouveau et c’est bien de commencer la saison en jouant quelques matchs.” Lors du prochain match nul contre le Japon, il a ajouté: “Ça va être beaucoup plus difficile.

Ce sont de très bons joueurs, ils ont montré du bon tennis sur le terrain lors des deux premiers matches, et ce sera un match difficile car nous devons gagner si nous voulons être les premiers du groupe. “Bautista a également révélé son objectifs principaux: “Le plus important dans ma carrière de tennis, c’est que je l’ai pris petit à petit, mais toujours en étant le meilleur joueur.

D’il y a 10 ans à maintenant, je suis un joueur complètement différent, et c’est la chose la plus importante. Faire du bon travail avec l’équipe, être bien conseillé et rester enthousiasmé par la formation. Les améliorations ne viennent pas du jour au lendemain, elles demandent beaucoup de travail, mais le plus important dans ma carrière est que j’ai toujours progressé.

L’année dernière, si j’avais gagné le match contre [Matteo] Berrettini à Shanghai, j’aurais peut-être participé à la finale Nitto ATP. J’étais sur le point … Ce sera un objectif jusqu’à ma retraite. Mon objectif en début de saison est d’essayer de toujours atteindre 2 000 points, et de là voir comment se passe l’année.

En 2020, ce sera la même chose, mais sans être obsédé par les résultats. J’ai 31 ans et j’ai eu une très bonne carrière, quoi qu’il arrive. ”