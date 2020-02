“Ce n’est pas du travail magique”: Mikhail Youzhny sur le succès de Denis Shapovalov

Un nouvel entraîneur améliore non seulement le niveau de compétence du joueur, mais développe également le joueur en tant que personne à part entière. Ce qui a commencé comme un procès temporaire, le partenariat entre Denis Shapovalov et Mikhail Youzhny a abouti à un lien professionnel phénoménal.

L’ancien numéro 8 mondial Youzhny a joué un rôle majeur dans le succès du Canadien au cours des cinq derniers mois. Après un partenariat avec Youzhny, Shapovalov a terminé la saison 2019 avec un record de victoires et de défaites de 21-10. Cependant, l’entraîneur russe estime que le succès immédiat d’un joueur après l’embauche d’un nouvel entraîneur n’est pas «magique».

“Ça ne marche pas comme ça”: Mikhail Youzhny

Shapovalov a travaillé au fil des ans pour construire son jeu. Le jeune homme de 20 ans admet que Youzhny l’a beaucoup aidé et lui a apporté un effet positif. Cependant, Mikhail et Shapovalov estiment que sa récente ascension est plus complexe qu’il n’y paraît.

“Ça ne marche pas comme ça. Ce n’est pas un travail magique. Ce n’est pas comme si vous veniez, vous dites quelque chose et il commence à mieux jouer, vraiment mieux », a déclaré Youzhny dans une interview avec ATPTour.com.

Shapovalov a également suggéré qu’il ne pense pas que cela provienne de quelque chose de magique. La star canadienne a expliqué qu’elle avait commencé à cliquer pour lui à la fin de la saison dernière. Il croit qu’il peut simplement garder sa forme et continuer à s’améliorer.

“Pourtant, je n’ai que 20 ans, et j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de place pour grandir et des domaines où je peux travailler”, a déclaré Shapovalov.

«Il peut tout faire sur le terrain, comme la volée, le revers, le service. C’est pourquoi pour moi, il est intéressant de travailler avec lui », a ajouté Youzhny.

«Denis Shapovalov a changé sa mentalité»: Youzhny

Mikhail aime que Denis essaie toujours d’essayer et ne dise jamais «ça? Je n’en ai pas besoin du tout. Ça, pour quoi j’ai besoin de celui-ci? “Le Russe a expliqué que son élève est toujours ouvert à quelque chose de nouveau et que cela l’amène à un nouveau niveau.

«Il a changé sa mentalité, il a changé son humeur. Il a déjà changé par lui-même. Même si vous dites les mêmes choses 100 fois, 1 000 fois auparavant, mais par d’autres personnes, mais en travaillant différemment, c’est comme quelque chose de nouveau », a conclu Youzhny.

Sous la direction de Youzhny, la star de la nouvelle génération a remporté son premier titre ATP Tour à l’Open de Stockholm en octobre et a fait sa première finale du Masters 1000 au Rolex Paris Masters 2019.

Shapovalov a également commencé 2020 sur une bonne note avec deux victoires dans le Top 10 contre Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev à la Coupe ATP 2020. Il a également poussé Novak Djokovic à un bris d’égalité en troisième set en quart de finale.