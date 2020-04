“Ce n’est pas sain” – Fabio Fognini mécontent de la décision du French Open

Quelle saison cela se révèle être. Avec plus de trois mois de suspension déjà confirmés, il y avait un léger espoir parmi les fans que le Tour reprendrait au moment où la saison de gazon arrivait. Malheureusement, Wimbledon est désormais hors de question. Les officiels de l’Open de France ont été rapides et furtifs en saisissant les seules dates possibles, et Fabio Fognini n’en est pas trop content.

L’Italie est l’un des pays qui a le plus souffert aux mains de COVID-19. Je ne vais pas entrer dans les chiffres parce que c’est déjà un fait bien documenté, et nous n’avons pas besoin de continuer à le répéter à chaque fois. Gardons nos esprits à l’écart pour l’instant.

“Je ne suis pas d’accord” – Fabio Fognini

Fabio Fognini se tient actuellement chez lui, avec sa femme et l’ancien champion de l’US Open, Flavia. Ils sont surtout occupés à prendre soin de leurs deux enfants, Federico et Farah. La famille Fognini est saine et sauve, essayant de rester saine d’esprit dans ce territoire inconnu dans lequel nous nous trouvons tous.

Parlant au journal italien “La Stampa”, Fabio a expliqué comment il tenait bon.

«Je suis assez inquiet pour moi, quand le soleil se couche, je deviens un peu sombre. C’est une situation de film surréaliste, alors j’essaie de garder ma tête occupée. De toute façon, j’ai poncé des chaises et les ai passées avec de l’antirouille, j’ai repeint un portail. Des choses que j’aime aussi faire, mais pour lesquelles je n’ai généralement pas le temps. “

C’est vraiment une situation surréaliste, presque comme un rêve, cruelle à cela.

À mesure que le sujet passait à sa profession, une question allait toujours être posée à l’italien. Quel est son point de vue sur l’Open de France et ses nouvelles dates?

«Je n’accepte pas de jouer à Roland Garros une semaine seulement après l’US Open. Je comprends qu’il est nécessaire de récupérer, mais il est trop proche. Je ne parle pas de moi, mais pour des gens comme Nadal et Djokovic, qui vont toujours jusqu’au bout, avoir quatre semaines de Slam en un mois n’est pas sain. “

Pour une fois, je ne suis pas d’accord avec Fabio. Je suis peut-être loin d’ici, mais je suis tout à fait d’accord pour qu’un Grand Chelem soit reporté qu’annulé. Même si cela signifie le planifier une semaine seulement après l’US Open.

Mais tout cela est discutable à moins que nous parvenions à maîtriser la pandémie. Dans la vie et le sport, la santé règne en maître.