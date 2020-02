Ce n’est que de l’amour et du respect entre Rafael Nadal et moi

La rivalité de Roger Federer et Rafael Nadal est peut-être la plus grande rivalité de l’histoire du tennis, mais les Suisses insistent sur le fait qu’ils n’ont que de l’amour et du respect l’un pour l’autre. Federer, 38 ans, a révélé que Nadal, 33 ans, était un peu timide et le regardait quand il est venu pour la première fois sur le Tour, mais depuis lors, l’Espagnol est devenu un grand champion et un personnage plus fort.

“Je pense que nous nous comprenons très bien. Nous aimons nous voir et discuter ensemble et nous assurer que le tennis avance dans le bon sens”, a déclaré Federer, par Tennis Shot. “Nous avons fait tant de promotions ensemble.

Et des choses caritatives comme le Bushfire Relief en Australie ». “J’ai joué à Majorque sur le terrain Clay-Grass. J’ai joué à Madrid pour sa fondation”. “Il est également venu à Zurich pour disputer mon match pour l’Afrique. [in 2010].

C’est juste sympa “” Je me souviens de Rafa quand il était jeune et il était tellement timide et il me regardait et il a dit tout ce que Roger voulait, je suis content de ça. «Et puis il a grandi dans un caractère beaucoup plus fort et nous avons encore passé un bon moment, mais évidemment la rivalité a grandi.

“Et puis aujourd’hui, avec tout ce temps qui s’est écoulé, nous voyons toujours que nous sommes sur la dernière ligne droite à certains égards. Nadal, un ancien numéro un mondial, est le deuxième sur la liste record du Grand Chelem avec 19 Majors capturés.

“Nous voyons également la vie tout à fait différemment, mais je pense que nous avons le plus grand respect les uns pour les autres”, a déclaré Federer. “Comme je l’ai fait pour quiconque a accompli autant qu’il l’a fait et indépendamment de tous les records qu’il est sur le point de battre, ou vice versa.

«Je pense que nous sommes heureux les uns des autres et donc pour moi, je suis très heureux et excité qu’il soit ici au Cap. “Et venir jouer à nouveau dans un endroit complètement différent et dans un environnement différent de ce que nous avons jamais été. Et donc ça va être merveilleux. ”