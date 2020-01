La superstar du tennis serbe Novak Djokovic a une nouvelle fois souligné combien il aime jouer en Australie. Djokovic, qui a conduit la Serbie à remporter la Coupe ATP inaugurale, vise maintenant à remporter la principale gloire de l’Open d’Australie.

Mercredi, le record du septième champion de l’Open d’Australie, Djokovic, a battu le Japonais Tatsuma Ito 6-1 6-4 6-2 pour atteindre le troisième tour à Melbourne Park. “Ce n’est que le deuxième tour. Je dois continuer”, a déclaré Djokovic après avoir battu Ito, selon le site Web du tournoi.

«Je me sens à l’aise et confiant de jouer en Australie. L’histoire de mes résultats ici a été très positive. “Djokovic, deuxième tête de série, n’a pas accordé à Ito un seul point de rupture et il espère avoir une performance similaire au troisième tour contre Yoshihito Nishioka.

“Mon service fonctionnait très bien au premier tour et au deuxième tour. C’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé pendant la morte-saison. C’est l’une des priorités, je suppose, des séances d’entraînement, en essayant d’obtenir ce que je pense, l’avantage de gagner beaucoup de facilité points au premier service “, a déclaré Djokovic. “Jusqu’à présent, je pense que cela a été payant en ATP Cup et ici, deux matches”.