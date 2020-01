“ Ce n’était pas juste ” – Roger Federer admet qu’il avait un avantage injuste après avoir participé à l’Open d’Australie

Roger Federer était de nouveau sous une forme impérieuse alors qu’il passait devant Filip Krajinovic et entrait en troisième ronde de l’Open d’Australie.

Le joueur de 38 ans n’a eu besoin que de 92 minutes pour faire le travail, perdant seulement six matchs avant de sceller un succès 6-1, 6-4, 6-1.

Federer participe à Melbourne Park pour une 21e année consécutive et a atteint au moins les 32 dernières à chaque occasion.

Il a déclaré: “Je suis très heureux, c’est un excellent début de saison, je me sens vraiment détendu sur le court. Vous vous entraînez dur et vous espérez que cela porte ses fruits. »

Federer croyait cependant avoir obtenu un avantage injuste sur Krajinovic, dont le match du premier tour a été victime de la pluie lundi, l’obligeant à jouer pendant que Federer se reposait.

Il semble avoir également fait des ravages, le Serbe nécessitant un temps mort médical dans le troisième set.

“A Love-40 et 5-1, je pensais que ce n’était pas 100% juste qu’il ait payé trois heures et demie hier et que je n’en ai pas payé”, a déclaré Federer.

«La pluie m’a aidé. Je suis un peu désolé pour lui, mais vous devez en profiter. »

Federer affrontera ensuite l’Australien John Millman, contre qui il a perdu à l’US Open en 2018.

