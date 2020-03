Amanda Anisimova, la merveille de 18 ans de la tournée WTA, a donné quelques conseils sur la façon dont les gens peuvent rendre l’auto-isolement plus agréable et a montré son appréciation pour le travail accompli par les gens du monde entier pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

«Envoyant mon amour et mes prières à tous ceux qui ont du mal et lisant ceci. Ce qui se passe est dévastateur. Cela a causé à tant de personnes leur vie, leur santé, leur emploi, etc. C’est incroyable de voir combien de personnes ont travaillé si dur pour lutter contre cela et être dans le même bateau.

Comptez vos bénédictions, c’est le bon moment pour certains d’entre nous de réfléchir à la vie et d’être reconnaissants pour tout ce que nous avons. Restez à la maison autant que possible et suivez les règles de sécurité. Nous allons passer à travers ça ». a écrit Anisimova sur Instagram.

Outre le message ci-dessus, Anisimova a encouragé les gens à rester à la maison pendant la pandémie de coronavirus en cours en rejoignant la nouvelle campagne publicitaire de Nike. “Si vous avez déjà rêvé de jouer pour des millions de personnes dans le monde, c’est maintenant votre chance”, indique l’annonce.

«Jouez à l’intérieur, jouez pour le monde». D’autres athlètes de renommée mondiale tels que Tiger Woods, Cristiano Ronaldo, Simona Halep, Maria Sharapova ont également rejoint la dernière campagne de la marque. Le message commun à leurs publications sur les réseaux sociaux est «Maintenant, plus que jamais, nous ne formons qu’une seule équipe».

Jusqu’à présent, la pandémie de coronavirus a infecté plus de 300 000 personnes, dont près de 100 000 se sont rétablies et plus de 13 000 ont été tuées, selon worldomètres.info.