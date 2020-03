Ce sera le tirage au sort des finales de la Coupe Davis 2020 et des rivaux possibles en Espagne

Avec les 18 équipes nationales classées déjà établies et sachant que le tirage aura lieu le 12 mars à partir de 16 h, heure de la péninsule espagnole, il ne restait plus qu’à savoir quels pays avaient commencé comme têtes de série et quels conflits potentiels pouvaient se produire. Le tirage au sort sera structuré avec trois bombes dans lesquelles il y aura six pays dans chacun d’eux, ce qui fera que le résultat sera six groupes de trois pays chacun. Une équipe de Bombo 1 partagera un groupe avec un autre de Bombo 2 et un autre de Bombo 3. Ils seront donc tous organisés pour le tirage:

Grosse caisse 1

Espagne, Canada, France, Croatie, États-Unis et Serbie

Grosse caisse 2

Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Australie, Kazakhstan et Russie

Grosse caisse 3

Suède, Autriche, République tchèque, Colombie, Hongrie et Équateur.

Ainsi, l’Espagne ne pourra pas se mesurer à la Serbie de Djokovic en phase de groupes, mais certains des favoris auront des complexes rivaux comme la Russie, l’Australie ou l’Italie, les noix de coco de Bombo 2. A Bombo 3, l’Autriche peut avoir un danger particulier en cas de Thiem décide de rejoindre l’équipe.

.