Le n ° 100 mondial Tennys Sandgren a montré sa classe après avoir épaté la tête de série n ° 12 Fabio Fognini à Melbourne Park alors qu’il parlait du jeu de l’italien. Sandgren, qui a disputé son premier quart de finale du Grand Chelem à Melbourne Park en 2018, a devancé Fognini 7-6 (5) 7-6 (6) 6-7 (2) 6-4 pour réaliser son deuxième quart de finale à l’Open d’Australie.

Sandgren, 28 ans, a égalé le record face à face contre Fognini après sa dernière victoire alors que le face à face entre les deux se situe désormais à deux victoires chacun. “Le jouer n’est qu’une guerre”, a déclaré Sandgren lors de son interview sur le terrain, selon l’ATP Tour.

«Il est si bon et vous ne pouvez jamais le compter à aucun moment. Je m’attendais à un combat et nous avons eu un combat. “Sandgren aura maintenant une tâche difficile de faire sa première demi-finale du Grand Chelem, car la prochaine étape pour lui sera Non.

3 tête de série Roger Federer, qui a battu Marton Fucsovics pour se qualifier pour les huitièmes de finale. “Ce sera un match incroyable”, a déclaré Sandgren, sans savoir qui il affronterait ensuite. “Marton joue phénoménal et Roger est Roger.”