“Ce serait bien d’avoir l’US Open et Roland Garros, même si ..”

La pandémie de coronavirus a bouleversé le monde au cours des deux derniers mois, provoquant de nombreux décès et forçant les gens à rester à l’écart de leurs activités habituelles. Le monde du sport a également beaucoup souffert, les Jeux olympiques de Tokyo passant à l’été 2021 et l’annulation de l’EURO et de tout autre événement notable prévu pour les mois à venir.

En tant que sport mondial de premier ordre, le tennis a également dû adopter la pause forcée, tous les tournois étant exclus au moins jusqu’à la deuxième partie de juillet et sans Wimbledon pour la première fois depuis 1945! Pour le moment, il est difficile de prédire si nous allons revoir les matchs de tennis en 2020 et si les choses s’améliorent bientôt, le calendrier chargé attend les joueurs et les fans, avec de nombreux tournois qui ont été annulés exprimant le désir d’y aller. pendant la fin de l’été ou l’automne.

Il était impossible d’organiser Roland Garros fin mai et début juin et les organisateurs étaient parvenus à la seule solution possible, plaçant l’événement juste une semaine après l’US Open sans demander d’avis ou de conseil à quiconque, révélant l’actualité sur les médias sociaux et laissant de nombreux joueurs dans le désert.

Pour le moment, il ne semble pas probable qu’ils obtiennent le feu vert, mais si cela se produit, nous aurons deux Majors dans cinq semaines, sur différents continents et surfaces, ce qui en fera le défi de tennis ultime, même pour ceux d’en haut.

De nombreux concurrents sont contre cette solution, mais Milos Raonic n’en fait pas partie, affirmant qu’il serait bien d’avoir un tournoi notable d’ici la fin de l’année dans ce calendrier réduit, même en semaines de septembre si nécessaire.

Le Canadien admet également que le tennis n’est pas la chose la plus essentielle au monde en ce moment, attendant des nouvelles positives sur la pandémie et travaillant sur sa forme physique, tout comme tous les autres joueurs qui ont dû rester à la maison au cours des deux dernières semaines.

“Deux Majors en quatre semaines sur cinq en septembre; je pense que cela posera des problèmes pour les joueurs, avec une transition rapide du dur à l’argile. Ce que vous espérez vraiment, c’est que cela ne crée pas une légère augmentation des blessures parce que cela est tout à fait une tâche.

Suis-je heureux que cela se produise? Je pense que je suis. Avoir une chance de jouer autant de tournois du Grand Chelem que possible dans ce qui va finir par être une saison raccourcie pour nous est une chose très importante; Je suis heureux qu’un moyen soit trouvé pour y arriver et j’espère que nous pourrons atteindre ce stade et être en mesure de participer à ces événements.

Il y avait juste une déception dans la façon dont ils ont fait l’approche; quelques joueurs auraient souhaité en savoir un peu plus tôt. Je l’ai compris sur les réseaux sociaux, et je suis sûr que beaucoup d’autres l’ont fait aussi. Nous avons une grande discussion de groupe et c’est ainsi que cela s’est révélé à nous tous; Je pense que c’était peut-être la partie la plus difficile à accepter.

Pourtant, une fois que vous avez surmonté cela, je pense que nous avons tous compris que c’est une chose positive pour nous. Le sport, aussi beau soit-il, est vraiment une préoccupation mineure pour tout le monde de nos jours. Je pense que la santé des gens qui nous entourent, des communautés, du monde.

C’est quelque chose auquel le monde entier participe. Si l’US Open et Roland Garros ne se produisent pas, après tout, je pense que ce serait difficile, mais aussi quelque chose que vous pourriez surmonter assez rapidement en le mettant en contexte avec tout le reste qui se passe et tout ce qui doit arriver.

Le fait que l’accent soit strictement mis sur le fitness, car c’est une telle dissociation directe avec la compétition des points de jeu, des sets et des matchs, rend cela un peu plus facile. ”