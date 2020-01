Ce serait génial si je pouvais la jouer un jour

La Néerlandaise Kiki Bertens, tête de série no 9 à l’Open d’Australie de cette année, a déclaré qu’elle était surprise par la décision de son idole Kim Clijsters de revenir au tennis professionnel et espère la jouer au retour de la Belge.

Dans une chronique pour la BBC, Bertens dit: “Même si je n’ai jamais trop aimé regarder le tennis quand j’étais jeune, il est juste de dire que Kim Clijsters était mon idole. Kim était un grand joueur, une personne formidable et un grand champion .

De plus, elle est de Belgique, très proche de chez moi, donc c’est assez évident pourquoi je l’aimais. Cela signifiait que j’étais vraiment heureux de la voir annoncer un retour à l’âge de 36 ans après plus de sept ans d’absence du WTA Tour.

Cela m’a complètement surpris. Je ne l’ai jamais vu venir. Mais maintenant, je pense que ce serait bien si je pouvais la jouer un jour. Je ne sais pas ce que je ressentirais si cela devait arriver, mais bien sûr, je voudrais la battre!

C’est le cas de chaque joueur. Son match était très bon à regarder; elle était vraiment agressive et son mouvement était bon. Nous devrons voir à quel point son retour sera réussi. Ce ne sera peut-être pas aussi simple. Mais elle était une grande athlète à son apogée et vous ne pouvez rien exclure.

Voyons donc ce qui se passe. “En parlant de son mari Remko De Rijke, qui fait également partie de son équipe, Bertens se dit ravie qu’il ne voyage avec elle que la moitié de l’année et possède également sa propre académie afin d’équilibrer leur travail et vie privée.

“Je me suis mariée en été avec mon mari Remko, qui fait partie de mon équipe. Il est physio et entraîneur physique, mais aussi entraîneur, et mon entraîneur Elise est également entraîneur physique et physio. Ils peuvent donc faire les deux – et si je ne suis pas satisfait de l’un, alors je peux passer à l’autre!

C’est formidable qu’il fasse partie de notre équipe car sinon nous n’aurions pas le temps de nous voir. Remko a sa propre académie de tennis en Belgique, donc il voyage avec nous pendant la moitié de l’année. Je pense qu’il est bon qu’il ne voyage avec nous que la moitié du temps, et non à plein temps, car je pense que cela rendrait les choses un peu plus difficiles.

Nous réussissons très bien à équilibrer notre travail et notre vie privée; nous avons trouvé un bon moyen de le faire. La plupart du temps, lorsque nous sommes sur place lors d’un tournoi, c’est du travail, et cela commence vraiment quand il fait mon échauffement avant l’entraînement.

À la fin de la journée, lorsque nous avons terminé les étirements et le reste de ma routine de récupération, il redevient mon mari et le travail s’arrête. Ensuite, nous pouvons faire des choses normales en tant que mari et femme, aller pour un bon dîner, regarder un film ou simplement nous détendre.

Lorsque nous dînons dans un restaurant, nous essayons de ne pas parler de tennis – mais parfois c’est difficile. “Bertens est en passe pour le deuxième tour de l’Open d’Australie en cours à Melbourne et jouera Arina Rodionova, d’Australie, dans le deuxième rond.