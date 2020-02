“Ce serait ok si Rafael Nadal correspond à mon décompte du Grand Chelem, il est ..”

Face à face pour la première fois à Miami 2004, Roger Federer et Rafael Nadal ont créé l’une des plus grandes rivalités du monde du sport toujours vivante et dynamique. Partageant 39 titres majeurs et de nombreux records à battre à l’avenir, Roeger et Rafa ont été les redoutables rivaux qui s’étaient empêchés de faire encore plus, en particulier dans les années où Novak Djokovic était toujours derrière eux.

Federer et Nadal ont partagé 22 titres ATP en 2005, dominant le reste du peloton et restant parmi les meilleurs joueurs du monde depuis, avec 310 semaines sur le trône ATP pour Roger et 15 ans pour Nadal passé dans le top 10 sans quitter le groupe d’élite.

Se battant les uns contre les autres dans 40 matchs officiels de l’ATP, le Suisse et l’Espagnol ont été les protagonistes des plus grands matchs de tous les temps, se poussant les limites et tirant toujours le meilleur de l’autre côté du terrain.

Parallèlement à leurs réunions officielles, Roger et Rafa étaient plus que prêts à partager la cour lors des rencontres d’exposition, jouant les jours consécutifs en 2010 à Zurich et à Madrid et s’aidant à lever des fonds pour leurs fondations.

Dix ans après leur premier affrontement en Afrique, Roger et Rafa étaient les rivaux de la sixième édition vendredi soir au Cap, rassemblant la foule de 51954 et établissant le record du monde de fréquentation tout en récoltant 3,5 millions de dollars pour la Fondation Roger Federer.

Les Suisses ont célébré la victoire en trois sets et les deux joueurs étaient ravis de l’organisation et du nombre de personnes venues les regarder. Avant le match, Federer a partagé une anecdote agréable, disant que Rafa a admis qu’il pleurait lorsque Roger a soulevé le trophée à Roland Garros 2009, battant Robin Soderling en finale et achevant un Grand Chelem de carrière.

De plus, la légende suisse a déclaré que ce serait ok si Rafael Nadal égalait son record du Grand Chelem, louant son grand rival et répétant qu’ils avaient tous accompli bien plus que ce que l’on aurait pu imaginer au début d’une carrière.

“La bonne chose à propos de ce match ce soir est que Rafa ne peut pas attraper mon décompte du Grand Chelem”, a plaisanté Federer. “Rafael Nadal, Novak Djokovic et moi sommes très heureux de tout ce que nous avons accompli, avec des carrières qui ont dépassé toutes nos attentes.

Dans mes rêves, je n’ai jamais rêvé aussi loin; J’espérais seulement gagner un Wimbledon et j’en ai fait beaucoup plus. Si Rafa me rattrape, c’est ok; il est un joueur fantastique et ne mérite que le meilleur. ”