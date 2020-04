Ce serait un scandale si aux joueurs de l’US Open …

L’ancien numéro 8 mondial Janko Tipsarevic n’est pas encore prêt à dire que cette saison a été perdue. Mercredi, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension de la saison jusqu’au 13 juillet au moins. Wimbledon a été annulé pour la première fois depuis 1945 et le prochain Grand Chelem prévu est l’US Open.

L’US Open devrait avoir lieu du 31 septembre au 13 août. Tipsarevic espère que l’US Open aura lieu mais suggère que ce ne serait pas une surprise s’il était annulé. Plusieurs joueurs ont déjà déclaré que ne pas voir le tennis pour le reste de 2020 est une réelle possibilité.

“Je n’exclurais toujours pas la possibilité de voir une balle de tennis frapper pour le reste de 2020, mais je considère l’US Open comme un grand point d’interrogation. Je pense que les États-Unis seront le pays le plus durement touché par la pandémie de coronavirus et sera extrêmement difficile de maîtriser la situation avant la fin du mois d’août, date à laquelle l’US Open devrait commencer “, a déclaré Tipsarevic à Sport Klub.

Tipsarevic suggère que les officiels de l’US Open préfèrent annuler l’événement plutôt que de se mettre dans une situation risquée. Le Serbe affirme que les organisateurs de l’US Open seront extrêmement prudents dans leur prise de décision et que la santé des joueurs sera leur priorité absolue.

“Vous vous souvenez probablement quand Eugénie Bouchard est tombée dans les vestiaires il y a quelques années – a poursuivi l’US Open – a remporté l’affaire et a été indemnisée de quelques millions de dollars”, a déclaré Tipsarevic. “Pouvez-vous imaginer une situation dans laquelle les organisateurs du tournoi décident de procéder à l’US Open et un joueur contracte le coronavirus et a de graves conséquences. Imaginez simplement ce scandale.”