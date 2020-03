“Ce sont des choses très privées” – Novak Djokovic s’ouvre aux parents de Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas a présenté quelques réflexions intéressantes lors d’une de ses conférences de presse lors de l’Open de Dubaï. Il a parlé des difficultés à avoir sa famille à tout moment et à être bien impliqué dans sa carrière. Novak Djokovic nous a également fait part de ses réflexions à ce sujet.

Tsitsipas a passé quelques bonnes semaines à l’Open de Marseille et à l’Open de Dubaï en février. Alors qu’il a remporté le titre Open 13 à Marseille, il a dû se contenter d’une médaille de finaliste à Dubaï. Djokovic a fait court au jeune Grec alors qu’il se dirigeait vers une victoire 6-3, 6-4.

Stefanos Tsitsipas avec ses parents, Apostolos et Julia

Stefanos est entraîné par son père, Apostolos Tsitsipas. Comme vous pouvez l’imaginer, il n’est pas toujours facile d’équilibrer cette relation entre un entraîneur et un joueur. Ajoutez à cela le fait que l’entraîneur est aussi le père, et la relation devient encore plus complexe.

Plus tôt dans l’événement, Tsitsipas avait parlé de ses parents et comment il peut être difficile de les avoir autour et impliqués dans sa carrière. Il a parlé du stress qui accompagne le fait d’avoir son père comme entraîneur, entre autres choses.

«Je comprends Stefanos» – Novak Djokovic

Novak Djokovic a été interrogé sur sa position sur la question. Comme toujours, le Serbe a eu des paroles sages pour nous.

Premièrement, il a parlé de réussir à un jeune âge.

«C’est très subjectif et très individuel. Je comprends Stefanos. Je ne l’ai pas entendu parler de ça ou lire ça. Mais vous passez par le processus de réalisation de soi et d’apprentissage, de maturation, puis de compréhension de ce qui est bon pour vous dans la vie, dans votre carrière. “

Novak a ensuite parlé de la famille et de la carrière et de la façon dont les deux peuvent grandir. Mais il a également respecté l’opinion de Tsitsipas sur la question, expliquant qu’elle est différente pour chaque individu.

“Écoutez, famille et prise de décision, je ne vais pas m’impliquer là-dedans. Nous avons tous des cas individuels différents. C’est vraiment difficile à dire. Cela dépend simplement des circonstances de la vie. Cela dépend de ce que vous ressentez le mieux. Bien sûr, les parents, les membres de la famille, les personnes les plus proches de votre vie qui sont là depuis le premier jour sont votre plus grand soutien. Ils veulent le meilleur pour vous. “

Il a également eu de belles paroles pour les parents de Stefanos.

«Je connais ses deux parents. Ce sont des gens sympas. Ils se soucient vraiment qu’il soit le meilleur joueur de tennis qu’il puisse être et aussi la meilleure personne qu’il puisse être. Je pense qu’ils font un très bon travail. “

Tsitsipas peut parfois avoir des doutes quant à l’implication de sa famille, mais cela a très bien fonctionné pour lui jusqu’à présent.