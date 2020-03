“Ce sont des mesures très drastiques et dramatiques” – Dominic Thiem

La tournée de tennis s’est interrompue jusqu’au 7 juin au moins en raison de l’épidémie de coronavirus dans le monde entier. Par la suite, la saison complète de l’argile a également été annulée. Cependant, le «prince de l’argile» Dominic Thiem n’est pas très affecté par la suspension de la saison de l’argile.

Le COVID-19 a continué de faire des ravages dans la fraternité du tennis. La suspension initiale de six semaines de la tournée de tennis avant même la première suspension était à mi-chemin. Cependant, le numéro 3 mondial estime qu’il y a plus de choses à craindre plutôt que la suspension de la tournée.

«Nous devons tous faire notre part»: Dominic Thiem

Après avoir appris que l’ATP Tour ne reprendra pas avant le 8 juin, Thiem a expliqué que le besoin de l’heure est différent et qu’il faut s’inquiéter de lutter contre le coronavirus. Le joueur de 26 ans a révélé que, comme tout le monde, il est chez lui. Il ne s’entraîne certainement pas, mais essaie de se maintenir en forme pendant la pandémie.

«Il y a des choses beaucoup plus importantes dans nos vies maintenant et nous devons tous faire notre part. Néanmoins, ce sont des mesures très drastiques et dramatiques pour tous les joueurs, mais nous devons apprendre à les gérer », a déclaré Thiem à Sky Sport Austria.

La star autrichienne a également appris à s’adapter aux dernières modifications du calendrier du tennis. On ne sait toujours pas comment et quand la tournée reprendra. Cependant, Thiem commencera à se préparer pour la prochaine saison de gazon à venir dans un avenir proche.

«C’est un destin que nous, les professionnels du tennis, partageons naturellement avec le monde du sport dans son ensemble. Ce n’est drôle pour personne, surtout si vous ne savez pas quoi faire ensuite. À cet égard, nous avons maintenant une date cible. Je vais commencer à me préparer pour la saison des herbes dans un avenir proche », a-t-il conclu.

La tournée des hommes devrait reprendre le 8 juin. Au cours de cette semaine, l’Open de Stuttgart en Allemagne et le Hertogenbosch aux Pays-Bas sont prévus. Bien qu’il n’y ait pas encore de garantie complète que ces événements se dérouleront comme prévu. Cependant, les joueurs doivent être prêts à reprendre la saison à la date prévue.

