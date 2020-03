“Ce sont des temps étranges” – Stan Wawrinka fait part de ses inquiétudes après une épidémie de coronavirus

L’ATP a suspendu la tournée de tennis des hommes pendant six semaines à la suite de la pandémie mondiale de coronavirus. Cependant, les joueurs sont toujours dans un état d’incertitude quant à ce à quoi s’attendre ensuite. L’ancien numéro 3 mondial Stan Wawrinka s’est également senti «bizarre» à propos du scénario actuel. Il a également envoyé un message sincère au monde du tennis avant de rentrer chez lui de Los Angeles.

L’anxiété face à la propagation du coronavirus a coûté au tennis certains de ses tournois les plus importants de la tournée. De plus, l’annulation pèse lourdement sur les prochains tournois du calendrier du tennis. En regardant le scénario actuel, chaque événement semble être en danger.

«Nous ne savons pas à quoi nous attendre ensuite»: Stan Wawrinka

Tous les tournois du circuit ATP masculin et du circuit Challenger ATP ont été annulés jusqu’au 27 avril. De plus, aucun tournoi WTA ne sera organisé pendant au moins cinq semaines, les événements ITF étant également suspendus jusqu’au 20 avril. Wawrinka s’est également senti mal pour tous les organisateurs et les personnes derrière ces tournois qui ont été suspendus en raison de COVID-19.

Wawrinka était présent dans l’État de Californie depuis la semaine dernière afin de préparer l’Open BNP Paribas 2020 à Indian Wells. Par la suite, il est retourné chez lui après que l’ATP ait annulé tous ses événements pendant six semaines.

«Quitter Los Angeles pour rentrer chez lui pendant un moment. Ce sont des moments étranges et nous ne savons pas à quoi nous attendre ensuite. J’espère que vous restez tous en sécurité !! ” Wawrinka a écrit sur Twitter.

«Je pense, bien sûr, à beaucoup de ceux de notre monde qui ont consacré des mois de travail à des événements qui sont maintenant annulés et aux fans qui allaient y assister. Ce sont des moments difficiles, mais nous devons tous rester forts », a-t-il ajouté.

Lisez aussi: Comment les joueurs ATP et WTA ont-ils réagi à l’éclosion de coronavirus?

Il est difficile de prévoir si l’ATP Tour reprendra après le 27 avril ou non. Si la situation est sous contrôle, la saison reprendra avec le tournoi ATP 250 à Estoril et Munich, suivi de l’Open de Madrid une semaine plus tard.

Cependant, si les circonstances ne s’améliorent pas, l’Open de France et les Championnats de Wimbledon pourraient être menacés. Nous espérons que la saison de tennis reprendra à temps sans menace de COVID-19.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion