Ce sont les 18 équipes qui disputeront la Coupe Davis 2020

Nous connaissons déjà les 18 équipes qui s’affronteront pour remporter cette Coupe Davis 2020. Au cours de ce week-end, les équipes qui ont atteint leur classement ont été Croatie, Hongrie, Colombie, Australie, Italie, Allemagne, Kazakhstan, République tchèque, Autriche, Équateur, Suède et États-Unis. En plus de ceux déjà mentionnés, ils ont déjà obtenu le ticket pour le tirage final Espagne, France, Serbie, Canada, Russie et Grande-Bretagne. Il ne reste plus qu’à connaître l’organisation des groupes qui se fera par tirage au sort.

.