“Ce virus est un signal d’alarme pour le monde occidental

L’extenista suédois Mats Wilander estime que la “grande victime” de cet arrêt du tennis dû à la pandémie de coronavirus est serbe Novak Djokovic, qui avait commencé la saison très fort, et il est également clair que tout ce qui se passe “C’est un signal d’alarme pour le monde occidental, privilégié et blasé”, mais aussi le début, une fois résolu, “de quelque chose de nouveau pour l’humanité”.

04/02/2020

Agir à 19:44

CEST

E.P.

“Le grand perdant est Djokovic. Il n’a toujours pas perdu un match cette année et il est clair que ce virus l’arrête”, Wilander s’exprime dans une interview à «L’Equipe». “C’est aussi une perte de temps pour tous les gars qui poussent derrière le” Big 3 “. Bien sûr, ils ont fait beaucoup de progrès pendant l’entraînement, mais des gars comme Shapovalov, Tsitsipas ou Auger-Aliassime grandissent aujourd’hui surtout dans les jeux”, ajouté.

Vainqueur de sept “Grand Chelem”, les seuls joueurs de tennis qui peuvent avoir une certaine “attitude positive” sur cette étape sont ceux qui “se sont blessés lors de la tournée australienne”. “Quand tout reprendra, tout le monde partira de zéro, mais ne pas savoir quand ça reprendra est terrible”, a-t-il avoué.

Le scandinave sait que tous les reports et annulations “sont horribles pour les fans” et que pour les joueurs “est l’occasion pour eux de s’entraîner davantage s’ils le peuventMais la partie la plus difficile est de garder votre motivation car vous ne savez pas pourquoi vous vous entraînez et surtout pourquoi. Dans ces cas, il est difficile de se concentrer “, a-t-il souligné.

En outre, “pas du tout” estime égoïste que Roland Garros ait décidé de changer automatiquement sa date en septembre étant donné l’impossibilité de le tenir à ses dates de printemps traditionnelles car c’était “la seule décision possible”, alors qu’en tant que résident des États-Unis, il ne voit pas non plus l’US Open rester à ses dates prévues car il ne croit pas que ” la situation est vraiment sous contrôle ici “et” New York a été durement touchée par le virus “.

“Ce qui est vraiment égoïste, c’est le comportement de l’humanité envers sa planète. Toute cette contamination en toute impunité … De plus, nous réalisons maintenant le meilleur de la planète depuis la fin de certaines activités humaines. Avec tout cela, la Terre se voit offrir une année de repos, dans le drame qui nous arrive, c’est la seule chose vraiment positive “, prévient-il.

“Personne n’était préparé à ce que cela se produise. Ce virus est un drapeau rouge pour le monde occidental, privilégié et blasé. Cela nous rappelle l’essentiel, que nous sommes une seule et même race, dans le même monde. Une fois le problème résolu, ce sera peut-être le début de quelque chose de nouveau pour l’humanité “, déclare Wilander.

