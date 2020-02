Cecchinato: “Tout ce dont j’ai besoin, c’est de gagner”

Les adieux rapides sont douloureux. Et bien plus encore lorsqu’il est chargé dans le sac à dos avec 250 points. Marco Cecchinato, dernier champion de Open d’Argentine, perdu Roberto Carballes Baena au premier tour et a dit au revoir rapidement au concours argentin. “C’est une période difficile, lundi je serai parmi les 100 premiers et tout ce dont j’ai besoin maintenant, c’est de gagner”, a synthétisé l’italien. En outre, il a ajouté: «J’ai besoin que les résultats arrivent le plus tôt possible. De toute façon, je me fiche de mon niveau car je me sens très tennis et physiquement. »

