Ceci est les quarts de finale du tournoi

Fin de la phase de groupes du nouveau ATP Cup 2020. Les huit pays qui participeront à la phase finale de la compétition par pays sont déjà connus. Aucun des grands candidats au titre de champion ne manquera. Les sélections de Espagne, Australie, Serbie et La russie Ce sont les quatre maximes préférées et pourraient se croiser, en demi-finale.

01/08/2020

La ‘Navy’, avec Rafa Nadal et Roberto Bautista devant, il affrontera la Belgique vendredi (07h30, Teledeporte), tandis que pour sa part du tableau, l’Australie hôte les verra avec la Grande-Bretagne pour atteindre cette place convoitée pour l’avant-dernière manche. Alex de Miñaur et Nick Kyrgios ce sont les grandes attractions locales devant un groupe britannique sans noms de taille. C’est la série qui ouvrira le quart de tour ce matin.

Pour la partie haute de l’image, Novak Djokovic et la Serbie joueront la passe en demi-finale contre le Canada, actuel finaliste de Davis, vendredi et la dangereuse Russie de Daniil Medvedev Il jouera son quart de finale contre l’Argentine ce jeudi.

Tous les quarts de finale, les deux demi-finales et la finale auront lieu au même endroit. La scène est la Ken Rosewall Arena avec une capacité de plus de 10 000 personnes et située dans le parc olympique de la ville de Sydney.

LES HORAIRES DES CHAMBRES FINALES

9 janvier (Teledeporte)

00:00 heures: Grande-Bretagne – Australie

07h30: Argentine – Russie

10 janvier (Teledeporte)

00:00 heures: Serbie – Canada

07h30: ESPAGNE – Belgique

