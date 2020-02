Cedrik-Marcel Stebe domine Ivo Karlovic. Troicki, Caruso et Sugita atteignent R2

La 5e tête de série, Yuichi Sugita, connaît un bon départ à Pune, battant Thomas Fabbiano 6-3, 6-0 en une heure et 12 minutes pour la deuxième victoire de la saison. Jouant mieux au premier et au deuxième service, les Japonais ont eu l’avantage dans les moments cruciaux, repoussant six des sept chances de pause et offrant cinq pauses pour contrôler le tableau de bord tout le temps.

Sugita a réclamé les quatre premiers matchs, gaspillant des points de jeu pour une avance de 5-0 et clôturant le set au neuvième match à son quatrième set set, repoussant trois occasions de pause pour un 6-3. Avec rien dans le réservoir, Fabbiano a laissé tomber le service trois fois dans le set numéro deux, permettant à Yuichi de livrer un bagel et de courir dans le deuxième tour.

Le 7e tête de série, Salvatore Caruso, a battu Ramkumar Ramanathan 3-6, 6-4, 7-5 en deux heures et 23 minutes, malgré 17 as de l’Indien et repoussant huit chances de pause sur dix pour limiter les dégâts dans ses matchs et garder la pression de l’autre côté du filet.

Ramkumar a bien combattu mais cela n’a pas suffi à la fin, se cassant trois fois sur neuf occasions offertes à l’Italien et terminant du côté des perdants malgré un début prometteur. L’Indien a pris une pause dans le sixième match de l’ouvreur pour prendre 6-3 après être resté concentré dans ses matchs, remportant à peine un point dans les quatre premiers matchs du deuxième set et tombant 5-2 à la suite d’une pause pour Caruso en sixième partie.

Ramanathan a retiré la pause à 3-5 pour prolonger le set, seulement pour subir une pause dans le dixième match et remettre le set à son adversaire. Le troisième set a produit dix prises de contrôle avant que Caruso ne repousse quelques occasions de pause à 5-5, offrant une pause dans le prochain match pour sceller l’affaire et passer aux 16 derniers.

Le finaliste de l’année précédente, Ivo Karlovic, a perdu contre Cerdik-Marcel Stebe 6-3, 6-4 en 64 minutes, repoussant les huit chances de pause et offrant une pause dans chaque set pour passer en deux sets. Karlovic a perdu six occasions de pause dans le premier match de la rencontre qui auraient pu lui donner un coup de pouce, perdant le service à 2-3 et perdant deux points de rupture supplémentaires lors du prochain match avant que l’Allemand ne ferme l’ouvrage avec une prise à 15 au match neuf .

Cedrik-Marcel a navigué à travers ses matchs de service dans le deuxième set, brisant Ivo à l’amour à 2-2 et scellant l’accord avec une prise à l’amour dans le match dix.