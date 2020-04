Cela changera l’histoire de Roger Federer

Wimbledon ne jouera pas pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, tandis que l’US Open et Roland Garros restent dans le doute en raison de la pandémie qui sévit dans le monde. Roger Federer a déjà promis d’être présent en 2021, quand il sera sur le point de souffler 40 bougies.

L’année dernière, le champion de Suisse était très proche de devenir champion de Wimbledon pour la neuvième fois, de remporter le 21e Slam, de réaliser le plus grand exploit de son immense carrière à près de 38 ans: battre Rafael Nadal et Novak Djokovic dans le même Major pour la première fois.

Dans une récente interview, l’ancien champion de Wimbledon Todd Woodbridge pense que l’annulation des championnats de 2020 et la suspension en cours de l’ATP Tour changeront le cours de l’histoire du tennis. “La question que Roger devra se poser est à quel point est-il motivé pour revenir pour une autre année?”, A déclaré Woodbridge à l’AAP.

«Ou est-ce que cela l’a vraiment aidé? Mais le moins de match play que vous obtenez dans cette période à cet âge, il est tellement plus difficile de revenir et de récupérer une fois que vous recommencez. Je pense donc vraiment qu’après 2020 sera une nouvelle ère de gens qui essaieront de créer des records parce que ça aura vraiment brisé une belle période dans le tennis.

Je pense que cela a empêché Federer d’en gagner un ou deux de plus. Cela devient très peu probable pour lui. En raison de l’incertitude, il est difficile de voir comment les trois peuvent dominer à leur retour en raison de l’âge de Roger et Rafa.

Cela met également plus de pression sur Rafa et cela change tous les scénarios qui étaient sur la table pour 2020. Pour Novak, il pourrait arriver à un bon moment de sa carrière de le rajeunir, de lui donner une autre grande explosion. Donc, si c’est le cas, cette période l’aide le plus ».