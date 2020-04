“Cela devrait être un signal d’alarme pour améliorer les choses au tennis”

Depuis début mars, la saison de tennis est suspendue en raison d’un coronavirus, sans aucun signe de redémarrage prochainement. Sans tournois ni possibilité de gagner de l’argent, presque tous les joueurs classés en dehors du top 150 ou du top 200 sont profondément inquiets pour l’avenir de notre sport et comment survivre à ces mois difficiles, en espérant de l’aide des principaux organismes, en particulier les ATP et WTA.

Les joueurs les mieux classés de la liste ATP (enfin presque tous) sont prêts à aider leurs collègues et il en va de même pour les stars de la WTA, avec l’entraîneur de Simona Halep, Darren Cahill, confirmant son désir de donner de l’argent pour les moins bien classés. concurrents.

L’entraîneur australien aimerait voir les organisations masculine et féminine sous une même bannière, l’appelant la meilleure façon possible de rendre les choses égales (autant que possible, bien sûr) pour tous les professionnels et pour les fans de suivre le sport.

La pandémie de coronavirus a été un signal d’alarme et ils doivent tous s’asseoir et travailler sur les améliorations nécessaires dans le calendrier, le calendrier, les prix, les catégories de tournois, le classement et diverses choses. En outre, Cahill aimerait voir ces joueurs de rang inférieur en dehors de la zone de danger sur le plan financier, exhortant à trouver d’excellentes solutions dans les mois à venir.

“Nous en tant que sport, en raison des goûts de Billie Jean King, Chris Evert et Martina Navratilova et de ce qui s’est passé il y a toutes ces années pour former la WTA et la lutte pour l’égalité des droits et la lutte pour l’égalité des prix”, a déclaré Cahill.

“Cette génération actuelle de joueurs est élevée en pensant que c’est tout, c’est ainsi que le tennis se dirige, et c’est ainsi que nous jouons et c’est ce à quoi nous nous attendons. Il y aurait du ressentiment de la part de certains joueurs masculins mais la majorité je pense verrait les avantages et comprendrait que c’est la bonne chose à faire.

Avoir les deux tournées sous une même bannière signifierait consolider les ressources, ce qui pourrait entraîner la perte d’emplois, mais l’argent économisé peut être réinjecté dans le sport, le rendant plus durable pour un plus grand bassin de joueurs. Il s’agit davantage de savoir comment nous assurer que ce jeu reste sain et continue de croître.

À l’époque où je jouais dans les années 80 et 90, je pense que le jeu desservait environ 150 joueurs. Si vous êtes classé 150e au monde, vous pourriez survivre. C’est toujours la même chose maintenant. Si vous êtes classé en dehors du top 150, vous avez du mal à payer votre chemin et ce n’est pas vrai.

Espérons que cette période difficile soit un signal d’alarme pour les tournées qu’ils doivent faire mieux. Le fait que personne ne gagne de l’argent dans le tennis pour le moment, pourtant les 100 meilleurs joueurs se mettent à leur compte pour envoyer de l’argent via le système de classement; il n’est pas juste que l’ATP, la WTA et l’ITF aient mis les joueurs dans cette situation.

Bon pour les hommes, en particulier Novak, pour avoir démarré cela et pour les joueurs masculins pour l’avoir soutenu. J’espère que les joueurs de la WTA le soutiendront également. Je sais que la WTA demande aux joueuses si elles feront quelque chose de similaire à ce que Novak suggère. Et je peux vous dire que Simona Halep a déjà accepté de le faire. ”