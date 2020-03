“ Cela lui donne plus de temps ” – Tim Henman pense que la rupture du coronavirus pourrait aider Andy Murray à revenir

Tim Henman pense que la pause-tennis forcée due au coronavirus peut réellement jouer en faveur d’Andy Murray.

La dernière tentative de retour de Murray est au point mort cette saison, les complications résultant de sa blessure à la resurfaçage de la hanche le gardant sur la touche depuis novembre.

Il avait prévu de faire son retour à l’Open de Miami ce mois-ci, mais cela a été annulé en raison de la crise des coronoavirus, ainsi que de plusieurs autres tournois.

Cependant, Henman pense que cela pourrait réellement aider Andy Murray à long terme.

“Dans le grand schéma des choses, cela lui donne juste un peu plus de temps pour devenir plus en forme, plus fort et plus rapide”, a déclaré Henman, cité par le Glasgow Times.

«J’étais avec Andy plus tôt dans la semaine à Londres et je l’ai regardé s’entraîner et il frappe vraiment bien le ballon et il se renforce tout le temps.

«Le fait que les choses aient été retardées, dans le contexte de ce qu’il a traversé, je ne pense pas que ce soit trop grave.

“Il est absent depuis si longtemps, bien qu’il ait évidemment eu ses moments où il a recommencé à jouer, mais cela fait vraiment deux ans et demi, donc s’il doit attendre encore six semaines environ, je ne pense pas que ce soit la fin du monde pour lui.

«C’est très difficile pour tout le monde car il y a tellement d’incertitude mais il faut faire preuve de prudence donc pas de tournois pendant six semaines.

“C’est très triste pour les événements concernés, les joueurs, les fans, les sponsors et tout le monde, mais c’est vraiment hors de contrôle de tout le monde.”

