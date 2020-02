Cela me surprend combien Novak Djokovic recherche des améliorations

L’entraîneur Marian Vajda affirme que son élève Novak Djokovic essaie constamment de trouver des moyens de s’améliorer et de s’améliorer. Vajda connaît Djokovic aussi bien que quiconque car il fait partie de l’équipe d’entraîneurs du Serbe depuis près d’une décennie et demie.

Djokovic, devenu professionnel en 2003, a embauché Vajda pour la première fois en 2006. Les deux ont collaboré pendant 11 ans avant que Djokovic ne décide de se séparer de Vajda en 2017. Cependant, la fin de leur partenariat n’a pas duré longtemps après le retour des Serbes. Vajda à son équipe d’entraîneurs un an plus tard en 2018.

“Il (Djokovic) me surprend chaque jour, à quel point il cherche des améliorations. Cela me motive aussi”, a déclaré l’entraîneur Vajda à Ravi Ubha à Melbourne. Pendant ce temps, le n ° 2 mondial Djokovic a encore une autre bonne course à l’Open d’Australie alors qu’il est loin de défendre son titre à Melbourne Park.

Le Serbe, sept fois champion de l’Open d’Australie, devrait affronter Dominic Thiem, numéro 5 mondial, lors de la finale de dimanche à Melbourne Park.