“Cela ne peut pas être plus éloigné de la vérité” – David Ferrer nie la raison de Rafael Nadal pour la sécheresse du Grand Chelem

L’ancien numéro 3 mondial David Ferrer a réussi à se faire un nom après une longue carrière qui résistera très probablement à l’épreuve du temps. Cependant, beaucoup pensent qu’il a joué une grande partie de sa carrière dans l’ombre de Rafael Nadal et n’a pas remporté un Grand Chelem à cause de lui. Ferrer contredit cette opinion populaire.

Même si l’Espagnol n’a pas remporté un événement majeur, il a obtenu de nombreuses distinctions incroyables au cours de sa longue et satisfaisante carrière. Ferrer a eu une carrière impressionnante, qui a été moins vue parce qu’il était sous l’ombre de Nadal – selon de nombreux experts du tennis. Cependant, le champion ATP 27 fois se sent différemment.

«Merci de l’avoir entouré»: David Ferrer

Ferrer estime que son compatriote Nadal a fait de lui un meilleur joueur. L’athlète de 37 ans a beaucoup appris du n ° 1 espagnol. Ferrer a perdu 26 des 32 matchs contre le champion du Grand Chelem à 19 reprises, mais il lui est toujours reconnaissant de faire de lui un meilleur joueur chaque jour quand il était en tournée.

«Beaucoup de gens pensent qu’à cause de Rafa, je n’ai jamais gagné un grand chelem ou je ne pourrais pas être meilleur. Mais cela ne peut pas être plus éloigné de la vérité. Grâce à sa présence, je suis devenu un meilleur joueur, l’avoir était pour le mieux », a déclaré Ferrer dans une interview.

David Ferrer a connu une carrière prolifique de 19 ans et il était l’une de ces forces. Il a également terminé dans le top 20 pour 11 saisons consécutives et décroché 27 titres ATP. Ferrer était également l’un des deux joueurs actifs – l’autre étant Nadal – à avoir remporté plus de 300 matchs sur terre battue et sur terrain dur. Il a créé un record de jouer plus de finales (51) et demi-finales (90) que tout autre joueur actif en dehors des Big Four.

