Cela nous aide-t-il à faire une différence dans notre carrière de tennis?

Crise ou espoir? c’est notre choix et ce sur quoi nous avons le contrôle. La façon dont nous réagissons personnellement et en tant que société à cette crise relève de notre zone d’influence.

Si la crise nous a déjà appris une chose, c’est que nous ne pouvons pas contrôler la vie. Peu importe le nombre de plans que nous faisons, le nombre de prévisions que nous faisons ou la prudence que nous portons, nous pouvons être en mesure de réduire la probabilité statistique, mais en fin de compte, nous ne pouvons pas contrôler le résultat. Il se passera toujours des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Que vous avez planifié ou imaginé différemment. Vous ne pouvez pas le contrôler. Cela fait partie de la vie. ⠀⠀

Mais il y a une chose sur laquelle vous avez toujours le contrôle. Ce que vous pouvez toujours influencer: comment gérer l’événement imprévu. Peu importe ce qui vous arrive, vous avez toujours le contrôle sur la façon d’y réagir. Que vous vous sentiez en colère, en détresse ou même résigné depuis longtemps, ou que vous vous connectiez avec votre propre force et que vous tiriez le meilleur parti de la situation.

Accepter le défi et même profiter de la situation pour grandir et créer quelque chose de nouveau. ⠀

Dans cet article, j’explique ce que vous pouvez faire pour utiliser cette crise comme une opportunité.

Notre avenir après la crise du virus Corona: une feuille complètement vierge. Personne ne peut prédire à quoi cela ressemblera pendant et surtout après la crise. C’est peut-être mieux que ce que nous pouvions imaginer. Et cela peut aussi être pire que ce que nous craignons. Ce qui est certain, c’est que nous ne savons pas.

Cette incertitude déclenche la peur chez la plupart des gens. Peurs existentielles, peurs professionnelles et comment cette 2020 se déroule, craintes pour sa survie. Nous nous sentons de plus en plus menacés plus cette situation dure. L’alarme se déclenche lorsque nous entendons le nombre d’états affectés et effondrés d’hôpitaux. Nous avons également un minimum de contrôle sur cette situation, mais vous avez un maximum de contrôle sur la façon dont vous vivez cette incertitude.

Parce que la façon dont vous vivez cette crise ne dépend pas des circonstances et du blanc et de l’écriture de l’avenir, mais de la façon dont vous évaluez cette incertitude. Vos jugements et interprétations déterminent à leur tour vos sentiments, qui influencent vos pensées puis vos actions.

Ce carrousel de sentiments et d’inquiétudes peut devenir plus sombre, plus effrayant et plus stressant, ou plus lumineux, plus sûr et relaxant.

Chaque défi offre la possibilité de vous entraîner à choisir la confiance et l’amour encore et encore, au lieu de laisser la peur et la méfiance vous envahir. Surtout si vous ne savez pas comment le faire, c’est une expression de force de se laisser soutenir. ⠀

Je vous souhaite de toujours vous souvenir de votre puissance. Que vous pouvez toujours vous faire confiance et que vous saurez comment sortir de toute situation avec succès. Et gardez à l’esprit que vous avez des gens qui vous feront vous en souvenir lorsque vous aurez fini de l’oublier.

Le virus peut, mais nous aussi. Dans peu de temps nous dirons… grâce au virus Corona, j’ai fait ceci et l’autre changement pour le mieux, notre société a pu faire la révolution climatique que tout le monde voulait et que tout le monde pensait impossible, etc.

En tendance chercheur et futurologue Matthias Horx nous laisse dans son article “Le monde après Corona: comment nous serons surpris quand la crise se termine” les idées vraiment intéressantes suivantes.

Se pourrait-il que le virus ait changé nos vies dans une direction que nous voulions changer de toute façon?

Certains des changements qui se produisent déjà sont que, paradoxalement, la distance physique que le virus a forcée a également créé une nouvelle proximité. Nous avons rencontré des gens que nous n’aurions jamais rencontrés autrement. Nous contactions plus souvent de vieux amis, renforçant les liens qui s’étaient de plus en plus desserrés. Des familles, des voisins, des amis se sont rapprochés et ont même parfois résolu des conflits cachés.

La courtoisie sociale que nous avons manquée auparavant est toujours présente dans des pays et des continents entiers. La solidarité entre les peuples des pays augmente chaque jour au fur et à mesure que l’internement progresse.

Le virus nous permet d’améliorer les libertés et les possibilités de l’ère numérique. Les téléconférences et les vidéoconférences, auxquelles la plupart des collègues ont toujours résisté, sont désormais pratiques et productives. Les enseignants ont beaucoup appris sur l’enseignement en ligne. Le bureau à domicile est devenu naturel pour beaucoup, y compris l’improvisation et le jonglage du temps qui va avec.

Nous serons étonnés des avancées médicales et sanitaires que nous réaliserons ensemble et séparément. Les systèmes de santé s’amélioreront dans la plupart des pays et le monde sera mieux préparé à surmonter toute pandémie. Le changement de comportement social deviendra un facteur décisif car nous avons réalisé que nous pouvons être solidaires et constructifs malgré des restrictions radicales et indépendamment des frontières.

Nous sommes étonnés de voir à quel point l’humour et l’humanité ont réellement émergé à l’époque du virus. Nous serons étonnés de voir jusqu’où l’économie pourrait se contracter sans que quelque chose comme un «effondrement» ne se produise, invoqué auparavant avec chaque petite augmentation d’impôt et chaque intervention du gouvernement.

Nous connaissons tous le sentiment de surmonter avec succès la peur. Faire face signifie: faire plus fort. Neurobiologiquement, la peur de l’adrénaline est remplacée par la dopamine. Alors que l’adrénaline nous pousse à fuir ou à combattre (ce qui n’est pas vraiment productif dans la lutte contre la couronne), la dopamine ouvre nos synapses cérébrales: nous sommes excités par ce qui va arriver, curieux, prévoyants. Lorsque nous avons un niveau sain de dopamine, nous faisons des plans, nous avons des visions qui nous conduisent à l’action.

Étonnamment, beaucoup vivent exactement cela dans la crise de Corona. Une perte de contrôle massive qui se transforme soudain en une véritable intoxication du positif. Après une période de perplexité et de peur, une force intérieure surgit. Le monde “se termine”, mais dans l’expérience que nous sommes toujours là, une sorte de nouvel être surgit. La conviction que nous pouvons et une confiance de fer dans nos possibilités personnelles et en tant que société.

Ce n’est pas une apocalypse, mais un nouveau départ.

L’une des images les plus fortes laissées par le virus corona est de voir des Italiens faire de la musique sur les balcons. La deuxième image nous est envoyée par des satellites qui montrent soudain des zones industrielles sans smog en Chine et en Italie. En 2020, les émissions humaines de CO2 diminueront pour la première fois. Cette réalité ne nous laissera pas indifférents. Cela influencera nos consciences.

Si le virus peut le faire, pouvons-nous le faire aussi? Peut-être que le virus n’était qu’un messager du futur. Son message radical est: la civilisation humaine est devenue trop dense, trop rapide, surchauffée. Elle va trop dans une certaine direction où il n’y a pas d’avenir. Alors changeons de cap. » (Basé sur des textes traduits de Maria et Anna Craemer et Matthias Horx)

Quel choix faites-vous dans votre vie et dans votre tennis? Crise ou croissance? Utilisez-vous la crise pour changer de cap?

Les plus courageux, ceux qui risquent, ceux qui ne se laissent pas emporter par la peur seront ceux qui sortiront plus forts de cette crise et ceux qui profiteront des possibilités qu’elle contient. Ceux qui avant la Couronne étaient déjà craintifs, peu sûrs, ceux qui se sentaient déjà victimes des circonstances, ne pourront pas profiter de l’occasion de grandir et de progresser.

Quel type de joueur voulez-vous être? Celui qui sort vainqueur ou celui qui joue en dessous de ses possibilités par peur. Tu choisis. Beaucoup de joueurs, parents et entraîneurs qui me contactent et veulent un changement me disent qu’ils veulent attendre que la crise passe. Qu’il serait irresponsable d’investir maintenant dans l’entraînement mental.

Ma réponse est que le plus irresponsable est de ne pas investir dans votre esprit. C’est maintenant que vous avez le plus besoin d’un esprit gagnant, clair et actif pour que cette crise vous affecte moins et que vous obteniez des résultats encore meilleurs qu’avant la crise. Si vous ne savez pas profiter des opportunités, d’autres le feront pour vous et vous ne pouvez qu’être surpris que d’autres joueurs en 2020 aient accompli plus qu’ils ne l’imaginaient et que vous n’ayez pu avancer dans rien.

C’est ton choix.

Pourquoi travailler avec moi est-il particulièrement utile en ce moment?

1) Vous devenez mentalement et émotionnellement plus résistant aux crises et vous ne vous laissez plus guider automatiquement par vos mauvais sentiments.

2) Vous développez plus de force et de confiance en vous-même et votre jeu, et vous devenez une source d’inspiration et de stimulation pour les autres en ce moment, beaucoup en doutent.

3) Vous maintenez votre niveau de jeu et votre mentalité même si vous ne pouvez pas vous entraîner ou concourir. Cela vous donne un avantage mental sur vos adversaires qui fera la différence.

4) Vous obtenez d’avoir plus de force mentale, de trouver des solutions à l’adversité, ce qui vous fait développer votre plein potentiel quelles que soient les circonstances adverses, en particulier en compétition.

Vous deviendrez un joueur qui sait mentalement quoi faire pour atteindre ses objectifs et poursuivre ses rêves quelles que soient les circonstances défavorables. Vous saurez que vous êtes un gagnant dans la vie et sur le terrain.

Votre esprit sera sain et votre esprit heureux. Vous réussirez mieux que ceux qui sont retenus par des circonstances, des pensées et des émotions négatives. Si cela vous semble logique, parlons-en.

Je suis convaincu que c’est le meilleur moment pour investir dans le Mental-Coaching et dans mon accompagnement personnalisé et exclusif.

Vous avez sûrement beaucoup de temps maintenant. Je vous invite à utiliser mon coaching mental pour enquêter sur ce qui vous donne des résultats que vous ne voulez pas ou n’atteignez pas les résultats que vous voulez. Connaître vos intentions vous permettra d’utiliser cette crise comme une opportunité de développer votre plein potentiel et d’avoir un esprit très fort.

Soyez alerte, éveillé et faites confiance à votre intuition et profitez de votre temps libre pour vous concentrer sur l’avenir. Peu importe qu’il s’agisse d’impulsions que je vous donne via les réseaux sociaux ou dans mon Mental-Coaching en ligne ou même dans mon Coaching exclusif annuel: je suis à vos côtés si vous le souhaitez.

Si vous êtes actuellement stressé, inquiet ou effrayé par le déroulement de cette saison 2020 et que vous souhaitez recevoir mes commentaires et conseils sur la façon de faire de cette crise une opportunité qui fait une différence dans votre tennis, réservez votre rendez-vous gratuit avec moi. Il vous suffit de cliquer sur ce lien:

https://mentalcoaching.youcanbook.me