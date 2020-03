“Cela nous concerne tous” – Stefanos Tsitsipas sur la pandémie de coronavirus

L’ATP a suspendu la tournée pendant six semaines après l’épidémie de coronavirus dans le monde entier, en particulier sur le site du tournoi. Par la suite, les joueurs ne savent pas à quoi s’attendre ensuite. Cependant, au milieu du chaos mondial, Stefanos Tsitsipas, n ° 6 mondial, a pris du temps pour faire connaître le COVID-19.

L’épidémie de coronavirus est une préoccupation majeure dans le monde et a été déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le rythme et la facilité avec lesquels une épidémie se propage déterminent son ampleur. Et le coronavirus se propage comme des incendies de forêt. Par conséquent, Tsitsipas veut que chacun soit sérieux au sujet de sa santé et de son hygiène.

«Si nous y prêtons attention, nous réduirons la dispersion»: Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas se préparait à commencer sa campagne au Sunshine Double à Indian Wells et Miami. Cependant, les craintes de coronavirus ont conduit à l’annulation des deux événements. Par la suite, il a utilisé les médias sociaux pour transmettre un message sincère à ses fans. Il a exhorté les gens à ne pas prendre à la légère le coronavirus.

«Je veux vous dire deux choses sur la couronne. Si vous êtes jeune et en bonne santé, et que vous n’êtes pas inquiet pour vous-même, cela ne signifie pas que vous ne devriez pas vous en soucier! Parce que c’est très contagieux », a déclaré Tsitsipas dans un post sur Twitter.

Il a expliqué que si quelqu’un tombe malade et entre en contact avec d’autres, leurs parents, leurs grands-parents ou un ami peuvent rester coincés dans un fardeau de santé. Et ces personnes peuvent être en danger. C’est pourquoi il a suggéré de ne pas penser «ça ne me concerne pas. Cela nous concerne tous. »

«Ce n’est qu’en faisant attention que nous réduirons la dispersion. Alors que faisons-nous? Lavez-vous les mains constamment! Et pas pressé. Lavez-vous les mains et dites deux fois en vous un joyeux anniversaire », a-t-il ajouté.

Le joueur de 21 ans a expliqué que c’est le temps qu’il faut pour se laver les mains correctement. Il a en outre demandé aux gens à la fin de la vidéo de «rester à la maison et écouter les experts».

Nous espérons que le monde se bat contre COVID-19 en gardant leur hygiène correcte. L’extension peut certainement prendre fin si les gens suivent les directives des experts médicaux et empêchent ainsi toute nouvelle contagion par le coronavirus.

