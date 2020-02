“Cela semble surréaliste”, déclare Joe Salisbury alors qu’il remporte le titre du double masculin de l’Open d’Australie avec Rajeev Ram

Joe Salisbury a fait équipe avec Rajeev Ram pour devenir le deuxième Britannique à remporter le trophée du double masculin de l’Open d’Australie à l’ère ouverte.

Les 11es têtes de série Salisbury et Ram, qui n’ont commencé à jouer ensemble que l’an dernier, ont battu les wildcards australiens Max Purcell et Luke Saville 6-4, 6-2 en un peu plus d’une heure sur la Rod Laver Arena dimanche pour remporter leur premier trophée du Grand Chelem en tant que une paire.

Salisbury suit les traces de Jamie Murray comme les seuls hommes britanniques à remporter le titre de double à Melbourne Park alors que ce dernier s’est associé à Bruno Soares lorsqu’ils ont soulevé le trophée en 2016.

C’est également un Grand Chelem masculin en double pour Ram, qui a remporté l’Open d’Australie en double mixte avec Barbora Krejcikova en 2019.

Salisbury et Ram, qui ont gagné à Dubaï et à Vienne en 2019, n’ont perdu qu’un seul set au cours des deux dernières semaines à Melbourne.

Ils ont rompu lors du septième match du premier set, puis ont établi la victoire avec des pauses dans les troisième et cinquième matchs du deuxième set.

«Cela semble surréaliste. Je suis tellement, tellement heureux », a déclaré Salisbury à BBC Sport après la victoire.

«Nous pensions que nous pouvions le faire au fond, mais maintenant que c’est arrivé, c’est incroyable. Il va falloir un peu de temps pour s’enfoncer. »

Il a ajouté: «Il est difficile lorsque vous jouez des tournois de rang inférieur d’obtenir suffisamment de points pour que votre classement soit suffisamment élevé pour jouer dans les grands tournois.

«J’ai eu la percée lors des demi-finales de Wimbledon en 2018 et de la tournée principale. Mais il est difficile de gravir les échelons. »

