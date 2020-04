«Cela simplifierait tout» – L’entraîneur Darren Cahill souhaite que l’ATP et la WTA poursuivent la fusion

Le meilleur entraîneur Darren Cahill a soutenu une fusion potentielle des circuits ATP et WTA, affirmant que le circuit féminin en particulier avait besoin de simplification.

Roger Federer a suggéré la semaine dernière que le moment était venu de fusionner les Tours, avec une réponse mitigée de l’intérieur du match.

Beaucoup, en fait la plupart, de la réaction a été positive, avec Le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, semble avoir manifesté son soutien au plan.

D’autres, comme l’Australien Nick Kyrgios, ont critiqué cette suggestion, mais Cahill, qui entraîne la championne de Wimbledon Simona Halep, est entièrement derrière.

“Cela nous amène davantage vers un commissaire au tennis”, a déclaré Cahill au National.

“Imaginons que les quatre tournois du Chelem restent tels qu’ils sont, mais vous avez alors l’ATP, la WTA et l’ITF réunis en un seul, et cela signifie que vous pouvez nommer un commissaire de tennis qui supervise les tournées masculine et féminine, la Fed Cup, Coupe Davis, les Jeux olympiques et aussi les petits événements qui sont sous l’ITF et aussi sous la WTA.

«Cette personne et cette organisation auraient un pouvoir énorme.

«Et je pense que, hypothétiquement, ce serait une assez bonne position pour un joueur de tennis, car vous savez que chaque décision prise est prise dans le meilleur intérêt du jeu.

“Même pour nous qui vivons sur le WTA Tour, ce n’est pas facile de comprendre comment le Tour fonctionne, alors que le Tour des hommes est beaucoup plus facile. Nous connaissons vos 1000, 500, 250 et comment fonctionnent les classements, c’est beaucoup plus compliqué sur le circuit féminin, donc cela simplifierait tout. “

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.